Скидки на флагманы NVIDIA и AMD доходят до 60%

Если у вас сегодня нет денег даже на самую простую GeForce GTX 1050 Ti, то вам остаётся только копить и ждать оттепели. Возможно, через несколько месяцев поток графических чипов в Россию из Китая станет стабильным, а рубль окончательно вернётся к досанкционным показателям. Поскольку все эти перепады цен оказались временными, то и паника, искусственно создаваемая магазинами, обернулась для многих геймеров лишними переплатами. Хорошо, если вы не оказались в числе тех, кто потратил 600 000 рублей на какую-то GeForce RTX 3090. Плохо, если вы всё же поддались общим паническим настроениям. А вообще, если у кого-то из наших читателей нашлись 600 000 рублей на видеокарту, то не всё у этих ребят плохо.

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Ну а сегодня мы в очередной раз покажем, что нужно было слушаться наших советов, ведь мы весь март вам прямо говорили о том, что нужно немного подождать. Но давайте перейдём к предмету нашего материала. GeForce RTX 3090 в начале марта стоила больше 600 000 рублей, после этого она подешевела до 535 тысяч, а сегодня её можно купить за 270 000 рублей. Это больше чем в 2 раза дороже её рекомендованной стоимости, но российский рынок никогда не соответствовал западным рекомендациям. А вообще мы впервые видим GeForce RTX 3090 дешевле 300 тысяч рублей за последние месяц.

Чтобы кто не говорил, но с нашей точки зрения оптимальной по соотношению цены и производительности является GeForce RTX 3080 Ti. Да, вам не удастся рассказать друзьям-мажорам о том, что это самая быстрая видеокарта на планете, но отставание от флагмана на 5% не является критическим. Мало того, в большинстве игр такая видеокарта явно излишня и только самые новые бестселлеры могут раскрыть её потенциал. Это значит, что вы сможете несколько лет спокойно запускать все проекты в 4К на максималках, а уже после завершения всех кризисов подумать об апгрейде. Кстати, за последние две недели GeForce RTX 3080 Ti скинула 233 тысячи рублей.

Если уж гнаться за скидками, то нужно брать Radeon RX 6900 XT. За каких-то 159 тысяч рублей вы получаете флагман AMD. Это видеокарта для тех, кто хочет именно флагман, но не может себе позволить потратить 270 тысяч на GeForce RTX 3090. В реальных играх разница между графическими чипами не превышает 7%, а в некоторых видеокарты и вовсе равны. При этом только за две недели Radeon RX 6900 XT подешевела больше чем в 2 раза (на 60%).

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Ну и последняя видеокарта, которую вообще можно назвать флагманской – это GeForce RTX 3080. Она прекрасно справляется с играми в 4К, обладает огромным потенциалом с запасом на много лет вперёд и стоит 146 тысяч рублей. По сравнению с GeForce RTX 3090 – это супервыгодное предложение. Ну а мы согласимся, что для большинства наших читателей это неподъёмная сумма. Именно поэтому ждите, ведь рубль уже почти отыграл падение, ну а в Европе переплата за подобные видеокарты не превышает 25%. Несложно подсчитать, что в итоге GeForce RTX 3080 будет стоить не дороже 100 000 рублей.