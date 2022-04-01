Рассылка MIUI 13 продолжается. Всё больше смартфонов получают самую современную прошивку, хотя темпы намного медленнее, чем ожидалось. Xiaomi так и не смогла уложиться в поставленные сроки, ведь часть флагманов 2021 года до сих пор остаётся лишена доступа к последним стабильным образам. В такой ситуации кто-то предпочитает подождать, тогда как другие ужа давно закачали бета-версию и наслаждаются всеми новшествами MIUI 13. Если обращаться к последним событиям, то 28 марта российскую версии прошивки получил Xiaomi 11T Pro. Днём ранее стабильные образы прилетели на Mi 10 Lite Zoom в Китае, а Mi 11 Lite в Индии, Турции и России. На самом деле список можно продолжать долго, но это не имеет никакого смысла, ведь сегодня у нас немного другая тема.
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Чаще всего ваш телефон работает стабильно, но бывает и так, что случаются непредвиденные ошибки, приводящие к самым неожиданным последствиям. Например, пропадают стандартные функции, быстро разряжается батарея, или снижается производительность. В таких случаях рекомендуется вернуть аппарат к заводским настройкам. Вот только иногда это не помогает, а значит приходится делать ручную прошивку.
Если у вас именно такая ситуация, то мы предлагаем вам официальные образы на базе MIUI 12.5 и MIUI 12 для 107 мобильных телефонов Xiaomi. На этот раз список меньше обычного из-за удаления из него нескольких клонов, не встречающихся у наших читателей.
Для доступа к прошивкам переходите по ссылке. Для каждого аппарата доступны различные версии. Выбирайте ту, что подходит именно вам. Здесь нужно заглянуть в настройки и найти название прошивки. Если у вас глобальная версия, то лучше не качать региональную или китайскую более новой версии. Скорее всего в ней нет никаких дополнительных патчей, но из-за несовместимости можно и вовсе превратить ваш смартфон в кирпич. Вы ведь этого не хотите?
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