О чём говорил В. Путин и чем всё закончится для европейцев

Все наши читатели регулярно посещают магазины и супермаркеты, где покупают товары первой необходимости и просто то, на что хватает денег. Представьте себе, что Россия – это большой супермаркет. В нём есть газ, нефть, продукты питания и пшеница, есть сахар и подсолнечное масло, а ещё там в достатке полезных ископаемых и удобрений, без которых на полях у вас будут расти только сорняки. И вот вы приходите в такой магазин, выбираете продукт, но, когда дело доходит до оплаты, заявляете, что готовы перечислить причитающуюся сумму, но не сегодня. С умным видом вы констатируете, что пока продавцы не наденут голубую одежду и не начнут танцевать польку бабочку (или что похуже), вы предпочитаете оставлять деньги у себя. На любые попытки договориться вы отвечаете категорично, но не согласны на пересмотр контрактов, хотя там нигде не написано, что можно не платить.

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Именно так выглядят санкции, в рамках которых РФ поставляет газ в Европу, но деньги за его оплату замораживаются на тех же счетах, где уже благополучно лежат предыдущие миллиарды долларов. Так вот, ещё 24 марта мы предположили, что перевод ЕС на оплату за газ в рублях будет номинальным, и предназначен для одной простой цели. Давайте разбираться в новом механизме. Итак, раньше потребители в Европе закупали голубое топливо у Газпрома, переводили деньги на его счета в евро и долларах. Именно эти счета были заморожены. Теперь такой фокус не пройдёт. Есть всего один вариант развития событий: нужно открыть рублёвый счёт в Газпромбанке, куда перевести полную оплату за потреблённый газ. При этом для самих европейцев практически ничего не изменится, ведь фактически они будут продолжать платить в евро, с одной лишь разницей: если раньше российские деньги находились за рубежом и только спустя какое-то время возвращались в страну, то теперь все причитающиеся за газ евро и доллары сразу же будут поступать в страну.

К сожалению, детали в прессу не попали, но сам факт, что европейцы смогут сохранить лицо, а Россия получит доступ к валюте, уже кажется прорывом. Пока ни один европейский лидер не дал комментариев относительно нового порядка расчётов. При этом ещё вчера многие отметились критикой, заявляя о том, что никогда не пойдут на сделку. Увы, но если вы думали о том, что с 1 апреля трубу для таких смельчаков перекроют, то спешим вас разочаровать. Дело в том, что оплата за потреблённый газ в апреле начнёт поступать в середине апреля, а для некоторых и вовсе в мае. Таким образом у Европы будет время, чтобы свыкнуться с поставленными условиями, или найти на континенте пару десятков месторождений с природным газом. Кстати, ранее с территории Украины шли прямые поставки газа в ЕС в размере 11.67 миллиарда кубометров. Вы не поверите, но некая компания добывала там газ, продавала его в Европу, а после граждане покупали в Польше российский газ реверсом, но уже дороже. Ясно, что 11.67 миллиардов кубометров погоды не делают, но ведь США обязались поставить в Европу в 2022 году всего 15 миллиардов кубов и то в виде СПГ. Если принять во внимание ещё и потерю в 11.67 миллиарда кубов, то для ЕС всё складывается не лучшим образом.

Сразу же после подписания указа цена на газ в ЕС выросла до 1450 долларов. А ведь пока никто ничего никому не перекрывал, но перекроют, о чём сегодня заявил президент РФ.

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