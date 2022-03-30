Десятки магазинов предлагают огромный ассортимент и любую компьютерную технику и комплектующие

Приходится констатировать, что ни жители России, ни Украины никогда не жили богато. В данном случае речь о массовом среднестатистическом пользователе ОАЭ, для которого купить новый ноутбук – это такое же обыденное дело, как сходить в парикмахерскую. Только не пишите, что вы купили машинку и доверили стрижку своему коту. Так вот, у обычных российских пользователей никогда не было таких возможностей, поэтому попав в настоящий технологический рай многие приходят в лёгкий шок. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию небольшой ролик, снятый майнером CryptoLeo. Он обошёл несколько барахолок в Дубае, чем и решил поделиться со всеми нами.

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Прежде всего советуем отвести от экранов детей и женщин. После этого настоятельно просим всех впечатлительных зрителей и вовсе перестать дальше читать, ведь ничего подобного вы ещё не видели. По словам блогера, есть целый квартал, где расположены склады с подержанной техникой. Сколько точно там магазинов, он не считал, но в каждом из них можно встретить тысячи ноутбуков, огромное количество компьютеров и другой техники, которая предназначается как для майнеров, так и для геймеров. Что любопытно, есть там и новое железо, но оно чаще всего дороже, хотя не всё так прозрачно.

Когда блогер спрашивает о ценах, местные продавцы явно понимают, что к ним зашёл чужак, поэтому вполне могли накинуть до половины стоимости для туриста. В то же время нам известно, что многие из подобных магазинов имеют интернет-сайты, на которых не только можно встретить другие цены, но и заказать отдельные детали. Всё дело в том, что на складах пылятся не тысячи, а десятки тысяч ноутбуков, многие из которых не представляют особой ценности для конечного пользователя, а вот заменить материнскую плату или дисплей с помощью старого железа можно. Неясно, как обстоят дела с наличием в таких магазинах компьютерных специалистов, но это уже проблема тех, кто ищет те или иные детали на одной из самых больших в мире барахолок железа для ПК.

А вообще рекомендуем вам сразу же открыть калькулятор перевода местной валюты в доллары. Например, в одном из магазинов лежат 32 дюймовые мониторы LG (очень много) по цене до 300 долларов. Неясно, о какой именно модели идёт речь, но с нашей точки зрения это дорого. Точно также нам не понравились цены на серверные шкафы и готовые системы облачного хранения данных. Они просто космические, а продавцы даже не собираются торговаться. Ещё раз отметим, что причина может быть в желании снять с туриста побольше денег, но нам такой подход кажется неразумным, поскольку многие туристы прекрасно ориентируются в ценах. И вообще, кто будет везти домой гигантский шкаф, даже если его тебе дадут за полцены? Только одна доставка затянет на три таких устройства на российском рынке. Именно поэтому приходится констатировать, что выгоды от покупки там больше части товаров просто нет.

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