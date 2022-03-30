Это вполне может оказаться временной ошибкой, поэтому особенно родоваться нечему

Уход с российского рынка крупных игровых студий сильно ударил по любителям лицензионного контента. Неясно, какие цели преследовали западные компании, но на персональных компьютерах всё это смотрится комично. Для начала нужно понимать, что существует возможность обойти ограничения при помощи VPN. С оплатой не всё так просто, но при желании решаются и эти проблемы. Кроме того, на торрентах достаточно пиратских игр, поэтому явные неудобства могут возникнуть только у любителей сетевых шутеров и многопользовательских онлайн игр, хотя пока русских оттуда не выгоняют. А вот владельцам игровых приставок пришлось несладко. Новые игры взять негде, а слово «пиратство» консольщикам незнакомо. Можно было бы посоветовать VPN, но фирменные магазины блокируют все возможности для покупки игр, тогда как на ПК остаются лазейки.

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Казалось, что любителей игровых приставок ждут тёмные времена (скорее всего, так и есть), но сегодня поступили любопытные известия. Напомним, Sony не только заблокировала возможность купить новую игру (или поиграть в бесплатную) при помощи встроенного магазина, но и полностью заблокировала активацию обновлённых проектов по подписке PS Plus. Получается, что сама подписка всё ещё действует, но новых игр там не будет. Очевидно, что в японской корпорации не видят в своих поступках нарушения пользовательского соглашения, хотя сегодня там вообще всем наплевать на подобные глупости.

Как сообщают российские пользователи, сегодня утром PlayStation Network (PSN) внезапно снова заработал. С виртуального кошелька можно покупать игры, хотя карточки российских банков остаются заблокированы. Кто-то уже опробовал успешно внести оплату за GTA V, Castlevania Anniversary Collection, Uncharted: Legacy of Thieves Collection и другие. Одновременно разблокировалась возможность активировать игр по подписке PS Plus. Что любопытно, игры студии EA Play не активируются и в подписку не добавляются.

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Неясно, с чем может быть связана такая щедрость. Есть мнение, что это ошибка, которая будет вскоре исправлена. Если у вас были деньги на виртуальном кошельке, купите себе что-то. В любом другом случае ловить там нечего. Япония заняла агрессивную политику по отношению к России. Вполне возможно, что через пару месяцев Microsoft и пойдёт на попятную, а вот Sony будет стоять до последнего. В связи с этим приставки серии PlayStation всё больше будут превращаться в тыкву. Хотя, пока PS Plus работает, играть в купленные проекты можно, а значит надежда всё же есть.