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Французов просят не пользоваться кондиционерами, а ЕС отказывается от закупок газа за рубли
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Цены на энергоносители в Европе растут. Многие эксперты констатируют, что происходит это на фоне беспрецедентных антироссийских санкций. Пока результат получился противоположный желаемому, ведь вместо победных реляций западным политикам приходится оперировать придуманными цифрами. Например, Байден решил, что курс рубля уже поднялся до 200 р за доллар, хотя в тот день он торговался на отметке 100 рублей, а сегодня и вовсе опустился до 87 рублей. В связи с этим высказывается предположение, что уже вскоре беглые иностранные компании начнут возвращаться в России. Среди первых оказалась немецкая сеть стройматериалов и товаров для дома OBI.

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На самом деле ответы на все эти вопросы мы получим уже в ближайшие дни, когда вступит в силу расчётный механизм оплаты за газ в рублях. Известно, что уже с 1 апреля 48 недружественных государств будут вынуждены платить за газ в рублях, при этом в правительстве заявили, что поставки будут прекращены в случае, если кто-либо откажется платить. Комментируя данную тему, пресс-секретарь президента РФ отметил, что к 31 марта будет создана простая и прозрачная схема, которая окажется легко выполнима для всех зарубежных покупателей. Предполагается, что это не повлияет на исполнение существующих контрактов, поэтому все потребители в Европе смогут и дальше получать газ.

Подробности пока неизвестны, но раз речь зашла о прозрачной схеме, то есть все основания ожидать, что зарубежные потребители будут платить в евро, но сам терминал для приёма денег выведут из-под контроля ЕС. Проще говоря, одна из стран (либо консолидированный европейский покупатель) переведёт евро на российскую биржу, где будет происходить виртуальная конвертация в рубли по курсу и фактическая продажа газа по рыночным ценам.

Поскольку ЕС сообщила о создании единого хаба для закупки российского газа, то решение станет ещё проще, ведь гордым европейским политикам не придётся контактировать с представителями Газпрома. Им позволят и дальше рассказывать о демократии, но уже по новым ценам. Дмитрий Песков отметил, что Россия неоднократно доказывала высокий уровень надёжности и способна и дальше поставлять газ в необходимых объёмах.

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А вот в некоторых европейских странах уже начали готовиться к трудной зиме. Например, Комитет по регулированию энергетики Франции опубликовал любопытную информацию. Ведомство просит обычных граждан снизить темпы потребления газа и по возможности не пользоваться кондиционерами. Электроприборы и вовсе следует включать только в случае необходимости, ведь зимой 2022-2023 года в стране могут начаться веерные отключения электричества и перебои с поставками газа. Очевидно, что только этим всё там не окончится, ведь цены на продукты растут, неурожай пшеницы грозит продовольственным кризисом, а бензин и вовсе зимой может достичь заоблачных показателей. Вполне возможно, что французам действительно придётся сидеть в темноте, с холодными батареями и пустым желудком, ведь сегодня Евросоюз отверг все требования по переводу оплаты за газ в рублях. Что странно, российская сторона ещё ничего не предлагала, а ЕС уже отказался.

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#санкции #газ
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