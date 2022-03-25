Точных сроков возврата к прежним позициям пока нет

Для начала немного истории. Avito была создана в 2007 году, получив инвестиции от шведской компании Kinnevik. На тот момент последняя владела компанией MTG, а также оператором Tele2. Годы шли, а руководство интернет-сервиса стало всё активнее привлекать крупных инвесторов. В 2015 году южноафриканская Naspers купила контрольный пакет акций (50.5%) за 1.2 миллиарда долларов, а после довела свою долю до 99.6%, заплатив за оставшиеся ценные бумаги 1.16 миллиарда долларов. Если вы не в курсе, то Naspers – это гигантский холдинг, скупающий аналогичные сервисы на деньги инвестиционной компании Prosus. Последняя имеет штаб-квартиру в Нидерландах, поэтому де-факто считается голландской.

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К слову, Naspers также владеет украинской OLX, а также самыми крупными онлайн площадками для размещения частных и коммерческих объявлений в Мексике, Индии, Испании, Южной Америке, Португалии и других странах (всего 30 государств). Словом, это настоящий гигант, который начал испытывать проблемы. Как оказалось, дело не в деньгах, ведь на компанию сильно давят политики. Они требуют закрыть сайт Avito, лишив жителей России возможности размещать объявления. О причинах вы можете почитать в интернете, нам кажется, что они сфабрикованы, но это уже ваше дело, верить в них или нет.

Так вот, дабы выйти из сложившейся ситуации красиво и без жертв, было принято решение выделить Avito из состава холдинга. Это даст российскому офису автономию и позволит принимать те или иные решения более взвешенно в соответствие с быстро меняющимися условиями рынка. Avito перестаёт получать внешнее финансирование, но представители сервиса уверяют, что им достаточно внутренних резервов. Они будут реинвестированы в дальнейшее развитие бизнеса, а российские руководители Avito уверены, что смогут улучшить текущие показатели. Ну и отдельно указывается, что теперь российское представительство онлайн-площадки перестаёт выплачивать дивиденды западным акционерам, а все заработанные деньги будут оставаться в РФ.

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Если вы думали, что оставлять нечего, то сильно ошиблись. За 2021 год (финансовый, который должен завершится 31 марта) Avito получила доход на уровне 31 миллиарда рублей или 415 миллионов долларов. Штат работников составляет 4000 человек, поэтому перед нами действительно впечатляющая по своим доходам компания. Неясно, как долго продлится такой формат отношений между Naspers и Avito, но важно понимать, что это вынужденный шаг, который позволит снять напряжённость. Скорее всего, как только тема санкций станет неактуальна, всё вернётся на круги своя. Ну а пока российское подразделение Avito продолжит развивать бизнес. К слову, даже после этого онлайн-площадка не перестала принадлежать Naspers. Вот такие финансовые перипетии крупного бизнеса.