Даже если все эти компании получат помощь это вряд ли поможет снизить цены

Возможно, кому-то данный материал придётся не по вкусу, но он точно отражает текущие реалии и сигнализирует о системном кризисе, которым пытаются воспользоваться отдельные товарищи. Прежде всего нужно понимать, что Яндекс не совсем российская компания. Владельцы могут быть себя в грудь сколько угодно, но в настоящее время эта компания зарегистрирована в Нидерландах, откуда и ведёт свой успешный бизнес в целом ряде стран. Так уж вышло, что именно российский рынок стал для Яндекса основным, но до тех пор, пока штаб-квартира этой компании не будет в Москве, юридически она не может считаться российской. Казалось бы, самое время отказаться от европейской дислокации, но Яднекс продолжает вести дела из Нидерландов и не планирует уходить с западных бирж. Вы себе представляете ситуацию, при которой Microsoft будет зарегистрирована в России со штаб-квартирой под Рязанью, а часть акций будет доступна на московской бирже?

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Как стало известно, крупные маркетплейсы (Ozon, Wildberries и «Яндекс.маркет») обратились в правительство РФ с целью получить финансовую поддержку и налоговые послабления. Письмо поступило на имя премьер-министра, а ключевым лейтмотивом стало сохранение рабочих мест и снятие целого ряда ограничений. Нам кажется, что эти компании просто пытаются использовать создавшееся положение с целью извлечения выгоды, но это не значит, что наше мнение является верным. Например, когда в США решили поддержать отечественный бизнес, то раздали деньги обычным людям. Как оказалось, американцы предпочли купить на эти тысячи долларов смартфон, компьютер и другую полупроводниковую продукцию, а миллиарды перетекли в карманы производителей и ритейлеров. В России будет немного иначе, ведь деньги минуют карманы покупателей и просто перетекут в маркетплейсы.

Давайте разберёмся, чего же хотят указанные выше компании. Прежде всего они попросили скинуть им налоговую ставку до 7.6% и налог на прибыль с 20% до минимальных 3%. А вы верите, что продукция на Ozon подешевеет на 17%? Вообще там целый спектр предложений, а за основу взяты льготы, которые предлагаются для российской IT-отрасли. Это значит, что они требуют также отсрочки от службы в армии для работников этих магазинов и многие другие льготы, включая кредиты под низкую процентную ставку. Одновременно с этим поступила просьба снять ограничения на торговлю алкогольными напитками через интернет и целым сектором лекарственных препаратов, которые должны отпускаться только по рецепту. Указывается на необходимость решения двойного налогообложения с такими странами как Казахстан и Беларусь и многое другое.

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А что вы думаете по этому поводу? Стоит ли вообще правительству идти на уступки маркетплейсов? Может лучше пойти по американскому сценарию, или вообще ничего не делать? А вообще многие наши читатели были бы не против реализации подобных инициатив, но с некоторыми условиями. Так, если все компании, которые получат льготы, снизят цены на товары хотя бы на 15%, то почему бы и нет.