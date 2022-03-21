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Zelot За пост начислено вознаграждение
Известный майнер прогулялся по магазинам Дубая и рассказал о низких ценах на видеокарты
GeForce RTX 3080 в свободной доступности за 1200 долларов, а есть и модели без блокировки хешрейта
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Последние три недели были далеко не самыми простыми для российских майнеров. Прежде всего стоит упомянуть невозможность обновления существующих ферм, поскольку цены на видеокарты взлетели в несколько раз. Далее напомним о беспределе крупных пулов, некоторые из которых заблокировали майнеров из России и Беларуси, не желая выплачивать им причитающиеся деньги. Проблем много, а в итоге многие фермеры стоят перед сложным выбором. Для кого-то в таких условиях продолжать копать стало невыгодно, ведь выводить монеты в рубли всё сложнее. Другие – наоборот хотели бы инвестировать в видеокарты, но не имеют такой возможности на фоне подорожания последних. И только популярный майнер и по совместительству блогер CryptoLeo чувствует себя отлично.

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Напомним, он уже несколько недель наслаждается гостеприимством ОАЭ, где посещает профильные конференции и просто отдыхает. Нужно признать, что он весь год баловал нас хорошими роликами, ну а поскольку Грузия не под санкциями, то он может оставить свои фермы, и хоть немного провести время так, как ему этого хочется. Судя по всему, блогер уже готов отправиться домой, поскольку после марафона из конференций перешёл к обходу супермаркетов электроники в Дубае. Предупредим сразу, если у вас слабые нервы, то мы настоятельно рекомендуем вам не смотреть ролик. Видеокарт в отдельно взятом торговом центре так много, что страдающие геймеры из России могут начать чувствовать себя немного не по себе.

Что до цен, то приятно удивлён остался даже сам блогер. Он обошёл несколько магазинов, где его всегда встречали приветливые продавцы и заваленные видеокартами витрины. Предложений очень много, а цены очень привлекательны. Например, GeForce RTX 3080 лежит в шаговой доступности за 1200 долларов. Да, некоторые торговые точки пытаются заработать, поэтому цены там разнятся. Если вам этот вопрос интересен, изучите ролик ниже, ну а мы отметим, что в магазинах свободно лежат не только отдельные видеокарты, но и целые риги. Они полностью готовы к работе, собраны и функционируют. Судя по тому, как быстро крутятся вентиляторы, продавцы знают своё дело, не позволяя фермам простаивать без дела.

Одни из таких ригов основан на 12 единицах GeForce RTX 3080, но блогер не стал спрашивать его цену. Вообще вывезти что-то из ОАЭ крайне сложно. Если вы купите себе один ноутбук, то всё будет нормально, никаких дополнительных требований к ручному багажу нет. А вот сразу три лэптопа вызовут подозрения работников аэропорта. С высокой долей вероятности вас заставят платить таможенный взнос. Точно такая же ситуация и с видеокартами. Именно поэтому ожидать, что CryptoLeo привезёт из Дубая новую ферму, не приходится. Возможно, он порадует нас тестом видеокарты без блокировки хешрейта, а может и вовсе предпочтёт не инвестировать какое-то время в криптовалюты.

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#видеокарты #geforce rtx 3080
9
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