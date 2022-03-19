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Майнер рассказал, как при помощи фермы из 33 видеокарт отбить ипотеку в 6 000 000 рублей за 1 год
В настоящее время майнер задумался о продаже всей своей фермы
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Многие мечтают о покупке своей квартиры. Для кого-то это так и остаётся лишь мечтой, в то время как другие ищут способы заработать там, где большинство видит бессмысленное вложение денег. Год назад автор канала ПроТОН решил взять квартиру в ипотеку. Сумма кредита составляла 6 миллионов рублей под 8% годовых на 20 лет. Проще говоря, каждый месяц нужно было выплачивать почти 50 000 рублей. Идея была следующая: вернуть проценты как можно скорее за счёт майнинга.

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Отметим, что у автора есть ферма, состоящая из 33 видеокарт и 2 ноутбуков с общим хешрейтом 1200 MH/s. Кому интересны подробности о составе ригов, переходите на канал блогера. Ниже можно изучить таблицу, где он рассказал о доходе за год. Получается, что он смог заплатить 1.3 миллиона рублей, что позволило снизить ежемесячный платёж до 38 500 рублей. Весьма неплохо, но в данном случае важно другое. Автор всерьёз задумался о будущем своей фермы. Давайте рассмотрим несколько идей, которые пришли к нему в голову.

Проще всего оставить всё как есть, продолжая копать Эфир. Вот только здесь есть масса подводных камней. Например, уже вскоре криптовалюта может уйти на Proof-of-Stake (PoS), или не исключено, что наступит криптозима. Это снизит доход и создаст массу проблем. Получается, что с точки зрения долговременной работы майнить Эфир дальше, это не лучшая идея. Хотя и здесь не всё очевидно. Подумайте сами, курс рубля снизился, поэтому сегодня даже без увеличения хешрейта можно получать намного больше после перевода Эфира в национальную валюту.

Далее есть ещё более простая мысль: продать всё железо здесь и сейчас. Автор прикинул, что ферма затянет на 4 миллиона рублей, а значит выплатить весь остаток в размере 4.5 миллиона сразу не удастся. И тут ему в голову пришла не менее интересная мысль: положить все эти 4 миллиона на депозитный счёт сроком на год. В таком случае можно получить 21% годовых, что автоматически превратится в 800 000 рублей, а значит через год можно вернуть не только проценты, но и немного заработать.

В ходе изучения других способ инвестирования блогер оценил возможность покупки криптовалюты и стейблкоинов. В первом случае он не хочет рисковать, а во втором хорошо бы их ещё и положить на депозит. Binance предлагает большую стабильность, но меньший процент, а вот децентрализованные платформы позволяют вывести через год свыше 40%. Что именно выбрать, блогер пока не решил, поскольку опасается блокировки активов как на Binance, так и других платформах, которые могут присоединиться к американским санкциям. В любом случае пример автора ролика показателе. Он доказывает, что майнинг проносит огромные суммы денег. Единственное условие состоит в том, что на момент покупки квартиры у блогера уже были все эти видеокарты. Мало того, спустя год ферма не только не подешевела, но и выросла в цене. Предугадать такое было просто невозможно, ну а вы посоветуйте майнеру, как ему поступить.

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#майнинг #эфир
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