Пока это только идея, пусть и выдвинутая на самом высшем уровне

Совсем немногие наши читатели знают, что десятилетиями СССР находился под санкциями Европы и США. Например, был полный запрет на поставки компьютерной и высокотехнологической электроники, что должно было сдерживать экономику, не позволяя развиваться. Вообще Россия без санкций жила всего несколько лет, но тогда было не до эффективности и не до развития, поэтому, как только наметился единый политический курс на самостоятельность, давление вернулось. Вот только за последние десятилетия мир сильно изменился. И дело не в политической обстановке и даже не в том, что на этот раз миру грозит настоящая экономическая катастрофа. Уникальность ситуации в появлении массы альтернативных платёжных систем, которые позволяют обходить санкции и даже использовать их в свою пользу.

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Сегодня обойдёмся без глубокого анализа ситуации и остановимся на криптовалютах. Ещё до 24 февраля в США высказывались опасения относительно возможных попыток российского бизнеса выводить деньги в криптовалюты, обходя санкции изящно и незаметно. Именно поэтому уже в феврале началось давление на криптопибржи. Часть из подобных финансовых структур последовала указаниям из Вашингтона, в то время как многие другие твёрдо заявили, что любые попытки блокировать страну идут в разрез с принципами существования криптовалют. Не обошлось без точечных санкций, хотя никакой конкретики на этот счёт нет, а значит мы не знаем, кого вообще и кто заблокировал.

И всё же, проблема блокировок есть, а граждане РФ держат на Binance и подобных биржах десятки миллиардов долларов. Эксперты советуют так не рисковать, ведь в любой момент ваши деньги могут улетучиться, но сегодня поступило любопытное предложение, которое может спасти ситуацию. Речь о создании условий для появления российских криптовалютных бирж. Идею предложил депутат Госдумы Александр Якубовский. Это не последний человек в парламенте, поскольку именно он входит в так называемую рабочую группу, целью которой является создание законопроекта о регулировании криптовалют. Депутат предлагает использовать зарубежный опыт в создании криптобирж, что позволит не волноваться о блокировках и запретах, ведь никаких ограничений выстроить здесь не смогут даже США.

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Александр Якубовский напомнил, что даже Binance заблокировала покупку криптовалют с помощью карт Visa и Mastercard, которые так или иначе были выпущены в РФ. Если остановиться на конкретных идеях, то российская биржа могла бы без проблем обслуживать подобные карты, а в будущем расширить свой полномочия и на другие страны. Александр Якубовский уверен, что скорейшее принятие законодательства по криптовалютам позволит обеспечить финансовую стабильность и снизить эффективность введённых санкций. С этой целью нужно проработать грамотные условия существования Биткоина и его аналогов в российском правовом поле, упростить оплату налогов и сделать бизнес прозрачным.