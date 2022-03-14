Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Илон Маск не будет продавать Догикоин и Биткоин, но советует инвестировать в акции и недвижимость
Илон Маск рассказал о своём мнение относительно экономической ситуации в США
анонсы и реклама
410 000р скидка на топ карту NVIDIA
-230 000 на Ryzen 3990x - цена тебя удивит
-112 000р на топовый смарт Samsung
-51 000р на RTX 3070 в Ситилинке
-23000р на RTX 3060
-120 000р на RTX 3090 MSI

Нужно констатировать, что сегодня инвесторы и даже обычные читатели экономических новостных колонок просто не могут прожить без экспертов. Увы, но часто это непрофессионалы, которые сделали себе громкое имя благодаря удачным вложениям и обязаны своему положению не опыту и знаниям, а удаче. Поскольку когорта экспертов – это весьма разношёрстная компания, то ожидать от них единства не приходится. Споры возникают, и они нормальны, ну а мнения порой от небольшого несовпадения взглядов доходят до откровенно противоположных, что ставит обывателей в тупик. Проще говоря, если вы хотите найти подтверждение скорому росту Биткоина, то сделать это не проблема. Если же вы верите в криптозиму, то есть крупные финансовые аналитики, говорящие об этом явлении без обиняков.

реклама

Уже не важно, какого вы мнения об Илоне Маске, поскольку он имеет огромное влияние на умы миллионов людей по всей планете, а его словам доверяют и следуют сотни тысяч преданных фанатов. Сегодня основатель Tesla был особенно активен, что позволило его поклонникам в очередной раз убедиться в гениальности своего кумира. В то же время недоброжелатели остались при своём мнении, поскольку ничего конкретного миллиардер так и не сказал. Прежде всего Илон Маск прошёлся по сверхвысокой инфляции в США, упомянув подорожание продуктов питания, бензин и многие другие неудобства, так или иначе связанные с санкциями. При этом, если некоторые эксперты уверены, что всё это положит конец Биткоину, поскольку на хлеб его не намазать и в рот не положишь, то Илон Маск внезапно посоветовал инвестировать в акции крупных компаний или в криптовалюты.

По его словам, несмотря ни на что, он продолжит удерживать Биткоины и Дигикоины, купленные ещё в начале 2021 года. При этом он не стал отвергать логичность покупки физических ценностей. Например, недвижимости или автомобиля. Он поддержал сообщение главы MicroStrategy, который уверяет, что происходящие на планете изменения приведут к обрушению слабых фиатных денег (явный намёк на российский рубль). Это значит, что нужно ожидать бегства капитала из подобных стран, что позволит укрепить более ценные активы.

анонсы и реклама
-65 000р на RTX 3080 ASUS
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза
-28 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке
-45 000р на S21 Ultra в Ситилинке
В полтора раза подешевел Ryzen 5 5600X
-25% на Сore i5 12500 - cмотри цену
-250 000р на 85" TV 8K Samsung
Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке
-50 000р на iPhone 13
Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь
Начались скидки на <b>RX 6500XT </b>
Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Стоит признать, что после сообщения Илона Маска его любимая криптовалюта Догикоин подорожала на 10%, но после снова вернулась к своим позициям. Как видите, подобный вброс позитивно отразился на объёме суточных торгов, ведь кто-то за короткий промежуток успел продать немалую часть монет по цене на 10% дороже среднерыночной. Напомним, сам Илон Маск категорически отвергает свой интерес к подобным манипуляциям, уверяя общественность в том, что всё это он делает для развлечения. Может и так, но после каждого подобного заявления мы видим, как Догикоин дорожает, неизвестные сливают его в больших объёмах, а после цена на него снова возвращается в норму.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#криптовалюты #илон маск
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

14 марта парламент ЕС может ограничить хождение и майнинг Эфира и Биткоина – Bloomberg
Илон Маск: Tesla и SpaceX в последнее время испытывают мощное инфляционное давление
В Госдуме предложили создать российскую криптобиржу с целью ухода от западных санкций
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

14 марта парламент ЕС может ограничить хождение и майнинг Эфира и Биткоина – Bloomberg
29
Через 3 месяца Эфир может перейти на Proof of Stake, заблокировав майнинг на видеокартах
32
48 смартфонов Xiaomi получили стабильную MIUI 13 на Android 12 за март 2022 года
5
Китайские таможенники задержали курьера с партией из 160 процессоров Intel под одеждой
30
В DNS начался новый виток роста цен на видеокарты
398
Заплатка для процессоров AMD для эксплойта Spectre V2 замедляет работу системы до 54% – Phoronix
29
Автоконцерны потеряют 13 млрд евро в год за санкции против РФ
191
Привычно прямоугольный смартфон Sony Xperia Ace 3 станет конкурентом iPhone SE 2022
+
Россия может остаться без точных прогнозов погоды
38
Ремейк Dead Space теперь официально выйдет в начале 2023 года
5
Рогозин заявил, что «Роскосмос» не оставит американского астронавта на МКС навечно
33
Смартфоны Redmi серии K50 первыми в мире получат поддержку Bluetooth 5.3
3
Европейские власти хотят запретить оборот энергоёмких криптовалют
3
Спидраннеры продолжают совершенствоваться: Elden Ring уже пройдена менее чем за 37 минут
2
Основатель NVIDIA разыграет в марте восемь видеокарт GeForce RTX 3090
1
Организаторы Warcraft III Nations League исключили российскую сборную, которая была фаворитом соревнования
16
Xiaomi выпускает смартфон Redmi 10C с процессором Qualcomm Snapdragon 680
+
Дания лидирует по качеству доступа в интернет
29
Проект YouTube Vanced закрыт
13
Процессоры AMD Cezanne могут быть быстрее и эффективнее Intel Alder Lake-H при ограничении TDP 45 Вт
7

Популярные статьи

Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – март 2022
41
Получите лицензионный ключ Windows 11 в подарок во время большой весенней распродажи 2022
Битва процессоров: Core i3-10105F VS Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 3060
9
Мои впечатления от игры Call of Juarez Gunslinger. Часть вторая
1

Сейчас обсуждают

Huigen
21:47
непонятно какая корреляция) изменение буквы в нике, приведет к изменению его смысла, а текущие изменения в названии игры, смысла не меняют) по сути назвали так, как исходно должно было называться) по ...
GSC Game World сменила подзаголовок S.T.A.L.K.E.R. 2 на украинский манер
ogrizocker
21:45
странный ты какой-то. DNS (ООО «ДНС Ритейл», англ. CSN Retail LLC)[1] — российская компания, владелец розничной сети и далее по тексту Штаб-квартира компании находится во Владивостоке.
Asus сообщила об уходе из РФ – ожидается дефицит видеокарт и компьютерной техники
ZXC DeD
21:45
Ля ипучий балабол заглот, когда же тебе в жопу атомную бомбу воткнут.
Биткоин может рухнуть из-за высокой инфляции в США, повышения ставки РФС и последствии санкций
Junge
21:42
Женечка, объясни пожалуйста, почему мне с тобой никчемным, нужно делится деньгами, которые я заработал своим умом и трудом :)
Стоимость RTX 3090 в России уже доходит до 500 тысяч рублей
ogrizocker
21:38
А кмк тут логики быть не может. Само слово Родина подразумевает любовь ка кпо мне к земле, на которой находишься, обществу, в котором находишься, воздуху, которым дышишь, да пусть хоть березки. Пробле...
Стоимость RTX 3090 в России уже доходит до 500 тысяч рублей
Иван Петров
21:35
Zelot - сказочный дoлбoёб!
Биткоин может рухнуть из-за высокой инфляции в США, повышения ставки РФС и последствии санкций
MR_XINSIDE
21:35
Даже добавить нечего. Это причем еще в сфере, где что-то сами умеем.
Российская 1С-Битрикс отказалась от скидок, увеличив цену для постоянных клиентов в 4 раза
Inger
21:34
В играх жор проца по потокам чаще признак криворукости разрабов. Главное как эти потоки будут использоваться, а не сколько их будет использовано. В современных играх золотой стандарт это 6-8 максималь...
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – март 2022
Александр Ромов
21:34
"Он позволяет осознать одну простую истину: впереди сложное время, но всё не так плохо, как нам пытаются рассказать." Всё ещё хуже.
Энтузиаст попытался восстановить видеокарту, в которой поселилась мышь – реальная история от DG
Evgeny Popov
21:32
В чем смысл? В Китай не поставляют процы?
Китайские таможенники задержали курьера с партией из 160 процессоров Intel под одеждой
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем