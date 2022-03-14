Илон Маск рассказал о своём мнение относительно экономической ситуации в США

Нужно констатировать, что сегодня инвесторы и даже обычные читатели экономических новостных колонок просто не могут прожить без экспертов. Увы, но часто это непрофессионалы, которые сделали себе громкое имя благодаря удачным вложениям и обязаны своему положению не опыту и знаниям, а удаче. Поскольку когорта экспертов – это весьма разношёрстная компания, то ожидать от них единства не приходится. Споры возникают, и они нормальны, ну а мнения порой от небольшого несовпадения взглядов доходят до откровенно противоположных, что ставит обывателей в тупик. Проще говоря, если вы хотите найти подтверждение скорому росту Биткоина, то сделать это не проблема. Если же вы верите в криптозиму, то есть крупные финансовые аналитики, говорящие об этом явлении без обиняков.

реклама

Уже не важно, какого вы мнения об Илоне Маске, поскольку он имеет огромное влияние на умы миллионов людей по всей планете, а его словам доверяют и следуют сотни тысяч преданных фанатов. Сегодня основатель Tesla был особенно активен, что позволило его поклонникам в очередной раз убедиться в гениальности своего кумира. В то же время недоброжелатели остались при своём мнении, поскольку ничего конкретного миллиардер так и не сказал. Прежде всего Илон Маск прошёлся по сверхвысокой инфляции в США, упомянув подорожание продуктов питания, бензин и многие другие неудобства, так или иначе связанные с санкциями. При этом, если некоторые эксперты уверены, что всё это положит конец Биткоину, поскольку на хлеб его не намазать и в рот не положишь, то Илон Маск внезапно посоветовал инвестировать в акции крупных компаний или в криптовалюты.

По его словам, несмотря ни на что, он продолжит удерживать Биткоины и Дигикоины, купленные ещё в начале 2021 года. При этом он не стал отвергать логичность покупки физических ценностей. Например, недвижимости или автомобиля. Он поддержал сообщение главы MicroStrategy, который уверяет, что происходящие на планете изменения приведут к обрушению слабых фиатных денег (явный намёк на российский рубль). Это значит, что нужно ожидать бегства капитала из подобных стран, что позволит укрепить более ценные активы.

анонсы и реклама -65 000р на RTX 3080 ASUS 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза -28 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке -45 000р на S21 Ultra в Ситилинке В полтора раза подешевел Ryzen 5 5600X -25% на Сore i5 12500 - cмотри цену -250 000р на 85" TV 8K Samsung Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке -50 000р на iPhone 13 Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь Начались скидки на <b>RX 6500XT </b> Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Стоит признать, что после сообщения Илона Маска его любимая криптовалюта Догикоин подорожала на 10%, но после снова вернулась к своим позициям. Как видите, подобный вброс позитивно отразился на объёме суточных торгов, ведь кто-то за короткий промежуток успел продать немалую часть монет по цене на 10% дороже среднерыночной. Напомним, сам Илон Маск категорически отвергает свой интерес к подобным манипуляциям, уверяя общественность в том, что всё это он делает для развлечения. Может и так, но после каждого подобного заявления мы видим, как Догикоин дорожает, неизвестные сливают его в больших объёмах, а после цена на него снова возвращается в норму.