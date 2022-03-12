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Энтузиаст попытался восстановить видеокарту, в которой поселилась мышь – реальная история от DG
Судя по всему, даже грызунам в наше время нужны видеокарты
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А куда вы деваете старую видеокарту после покупки новой в магазине? Расскажите нам об этом в комментариях, на у мы начнём. Поскольку доходы у всех разные, то часть геймеров предпочитает отовариться только в магазинах, в то время как другие считают лучшим вариантом вторичку. Первый путь гораздо проще, но и платить придётся больше, тогда как на Авито можно отыскать неплохое предложение и ещё поторговаться с продавцом. Мало ли, вдруг парень спешит, а значит скинет вам ещё несколько тысяч. И вот здесь и кроется та маленькая деталь, которая стала основой для нашего материала. На канале Даниила Герасимова (Daniil Gerasimov) появился любопытный ролик, рассказывающий о грустной судьбе старой GeForce GTX 1060.

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Какое-то время назад (нас не посвящают в детали) её владелец купил новую видеокарту, а эту убрал на полочку. Судя по всему, он отнёс её в подвал, либо положил в какой-то ящик в сарае, гараже или любом другом тихом месте, где нет постоянного света и живут грызуны. Именно так. В какой-то момент хозяин GeForce GTX 1060 вспомнил об её существовании. Неясно, хотел ли он её продать или использовать у себя на компьютере, но, к его удивлению, выяснилось, что на видеокарте поселилась мышь. Она там какое-то время мирно жила, используя высокие технологии в бытовых нуждах. О судьбе мышки нам ничего не известно, а вот видеокарта пришла в негодность.

И уже дальше история умалчивает. Вполне возможно, что её владелец решил её регенерировать сам, а может быть отнёс в ремонт, где работали криворукие мастера. В любом случае там обнаружилось огромное количество проблем, начиная от питания и заканчивая графическим чипом. Автор ролика снял GPU и убедился, что его уже пытались восстанавливать, а пайка так и не была завершена. Мало того, сам графический чип прогревали с неизвестной целью, ведь контакты всё равно не допаяны, поэтому это фактически бесполезно.

Увы, но итог истории печальный. Блогер констатирует, что пациент скорее мёртв, чем жив. Восстановление видеокарты будет стоить намного дороже, чем покупка рабочего аналога на вторичном рынке. Вполне возможно, что графический чип ещё удастся вернуть к жизни, но это пока неизвестно, ведь его прежде всего нужно как следует не изучить, и только после пытаться использовать в качестве донора. Также сообщалось, что владелец видеокарты сильно попортил контакты и линии PCIe, поскольку отмывал GeForce GTX 1060 от продуктов мышиной жизнедеятельности при помощи мыла и спирта. Одним словом, парень явно перестарался и, вполне возможно, сам виноват в свои проблемах. Не исключено, что это уже он сам повредил и элементы питания, и видеопамять, и даже графический чип.

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#видеокарты
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