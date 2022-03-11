Можно утверждать, что цены действительно кусаются, ведь Redmi Note 11 5G стоит 45 500 рублей

Уход с рынка РФ двух ключевых игроков (Samsung и Apple) больно ударил по российской рознице. Пока обе компании оставили на прилавках уже завезённые модели, но не планируют осуществлять новые поставки. Одновременно с этим был произведён пересчёт цен, в результате чего яблочные телефоны стали чуть ли не на вес золота. Именно поэтому очередей за ними нет, а многие владельцы пытаются избавиться от балласта, ожидая блокировки всех ключевых сервисов. Альтернатив пока немного, поэтому какое-то время придётся искать пути преодоления столь странной ситуации. Кто-то и вовсе не ждёт улучшений до конца 2022 года, тогда как другие надеются на китайцев.

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Увы, но пока эти ребята не стремятся торговать себе в ущерб. Сегодня начались продажи линейки Redmi Note 11. Пока покупателям доступна только одна модель, ну а остальные появятся в рознице не раньше 7 апреля. Предполагается, что причина кроется всё в том же неопределённом курсе рубля, поэтому Xiaomi хочет снизить потери до минимума, но не потерять российский рынок. А вообще это спорный вопрос, будут ли потребители брать такой дорогой аппарат, ведь Redmi Note 11 5G оценили в 45 500 рублей. В данном случае имеется в виду версия на 6 Гб оперативной памяти и накопителем на 64 Гб. К слову, в Китае смартфон можно купить за 299 долларов, что по текущему курсу 120 рублей за 1 доллар равняется не больше 36 000 рублей. Версия 8/128 оценена в 48 тысяч рублей, ну а приставка «5G» и вовсе бесполезно, поскольку пока новый скоростной формат мобильной связи ещё не получил массового распространения.

А вот Redmi Note 11 Pro, который будет доступен только 7 апреля, оценили в 42 000 рублей. А ведь это модель 8/128 Гб. Получается, что Xiaomi ожидает стабилизации курса рубля и даже его укрепления, что является хорошим знаком для тех, кто сегодня на руках имеет мобильный телефон и может подождать до середины апреля. Обычная версия Redmi Note 11 доступна для предзаказов и предлагается за 27 000 рублей (4/64 Гб). За более прокачанную – 4/128 попросят 28 тысяч. Также 7 апреля на прилавки поступит и смартфон Redmi Note 11S, цена на который стартует с 34 000 рублей.

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Найти технические характеристики новинок вы можете в интернете, но суть в том, что первые поставки оказались намного дороже, чем можно было ожидать. Сегодня можно утверждать с полной уверенностью, что китайские производители действительно не бросят российский рынок, но жертвовать своими доходами никто не намерен. Это хорошо доказала Xiaomi, которая пересчитала свои новинки по курсу в 160 рублей.