Представители Лаборатории Касперского скажут американцам большой спасибо за очистку российского рынка

В последние годы американские антивирусные программы всё чаще становились главными героями скандалов по всему миру. Например, в 2020 Avast была замечена в продаже конфиденциальных данных своих клиентов крупным медиахолдингам, включая Microsoft и Google. Руководство компании делало это годами, а после раскрытия схемы продолжило свою деятельность, но стало лучше скрывать следы. Ну а в Norton 360 совсем неожиданно добавили скрытый майнер. На самом деле его можно было отключить ещё во время установки при помощи специального пункта, но кто вообще читает подобные глупости? Поскольку многие ужа давно привыкли к такому безобразию, то репутация обеих компаний не пострадала, а продажи не снизились.

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Сегодня Norton и Avast решили последовать за крупными американскими компаниями и полностью прекратили работу на российском рынке. Отдельно уточняется, что все сотрудники в офисах и на удалёнке сохранят свои рабочие места, а заработная плата будет выплачиваться в полном объёме. Об этом сообщается в пресс-релизе компании NortonLifeLock, которая на международном рынке представляют интересы Norton и Avast. Согласно новым санкционным правилам, поставки антивирусного программного обеспечения в Россию и Беларусь приостановлены, а также полностью прекращена техническая поддержка. Это значит, что больше никаких обновлений антивирусных баз больше не будет, а купленные лицензии фактически остались без обслуживания.

Обе компании работают в РФ уже больше 20 лет. При этом доля Norton на мировом рынке антивирусного ПО равна 13.16%, а Avast занимает ещё 12.69%. В 2021 году NortonLifeLock купила Avast за 8.6 миллиарда долларов, поэтому можно говорить о консолидированной доле в более чем 25% всего антивирусного программного обеспечения на планете. Всё это значит только одно: если вы до недавнего времени пытались защитить свой компьютер от вирусов при помощи одного из указанных выше продуктов, то лучше удалить их без промедления. Никто не знает, каким будет следующий шаг обеих компаний, но отказ от сервисного обслуживания и технической поддержки выглядит по меньшей мере странным.

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Кстати, Avast уверяет, что хочет поддержать Украину, поэтому на неопределённое время сделает все премиальные продукты там бесплатными для обычных пользователей, ну а тем, кто ранее покупал лицензии – продлевают их ещё на год. Мы решили проверить правдивость подобных высказываний. Увы, никто никому ничего дарить не будет. Бесплатную версию с ограниченным функционалом можно скачать с официального сайта, а вот коммерческие лицензии предлагаются с теми же скидками, которые были зафиксированы на начало марта. И где в таком случае эта хвалёная поддержка, или всё опять ограничилось только громкими высказываниями. Кстати, в Лаборатории Касперского сегодня праздник. Там долгое время пытались отбить у американцев часть российского рынка. После агрессивных решений NortonLifeLock, вернуться в РФ столь ненадёжным поставщикам будет почти невозможно.