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Геймер из РФ купил компьютер за 545 000 р с целью инвестировать деньги в дорожающие комплектующие
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Большинство покупателей компьютерной техники на западе предпочитает брать готовые сборки. Желательно, чтобы это был один из популярных брендов, которые ужа давно поделили рынок между собой. Считается, что так гораздо проще решать гарантийные проблемы, и вообще это снимает массу сложностей по сборке, подключению и настройке. Фактически, новый владелец получает полностью готовый компьютер, который можно использовать по своему усмотрению. Поскольку далеко не всем нужны флагманские модели, то даже там они занимают мизерную долю рынка, ну а на российском рынке являются редкими гостями. В конце концов, далеко не у всех были 300 000 рублей на покупку суперскоростного системника.

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Вчера на канале Даниила Герасимова (Daniil Gerasimov) появилось любопытное видео. Блогер рассказал о покупке одним из клиентов компьютера AORUS MODEL Х производства Gigabyte. Ещё пару недель назад системный блок стоил не больше 300 тысяч рублей, но в связи с резким падением курса неизвестный счастливчик разжился им всего за 545 000 рубликов. В данном случае это показательный пример того, как люди с деньгами пытаются инвестировать в железо. Вполне возможно, что у покупателя ещё остались немалые сбережения, поэтому он предпочтёт оставить системный блок себе, но не исключено, что такой компьютер покупается с целью последующей перепродажи.

Даже сегодня AORUS MODEL X стоит намного дешевле, чем сборка по отдельным комплектующим. Начнём с процессора: флагман 2021 года – Core i9-11900K, который может разгоняться на одном ядре до 5.3 ГГц. Камень ещё долго будет актуален, ну а вместе с видеокартой Geforce RTX 3080 он и вовсе способен творить настоящие чудеса. В комплекте идут два жёстких диска на 1 Гб и 2 Гб. Это SSD, которые подключены при помощи слотов М.2. PCIe 4.0. В качестве оперативной памяти два планки по 16 Гб, работающие на тактовой частоте 4000 МГц.

Изучить корпус и кабель менеджмент вы можете на видео, но сегодня мы хотим поинтересоваться вашим мнением относительного того, является ли такая покупка правильной. Если бы вы хотели сохранить свои деньги, стали бы инвестировать в комплектующие, или предпочли более рискованные криптовалюты? В связи с сильным падением курса рубля всё это крайне актуально. Мало того, пока некоторые компьютеры подорожали не так сильно, как видеокарты или процессоры. Делитесь своим мнением в комментариях. А может вы уже что-то успели себе купить и теперь спокойно сидите на коробке из-под оперативной памяти или твердотельных накопителях.

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#компьютеры
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Геймер из РФ купил компьютер за 545 000 р с целью инвестировать деньги в дорожающие комплектующие
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