По мнению основателя Эфира, в этих странах страдают миллионы людей

Известно, что Виталик Бутерин был одним из первых, кто высказал свою позицию относительно спецоперации в Украине. Его заявления были тепло приняты западными политиками и экспертами всех мастей и многократно перепечатаны. Сам основатель Эфира несколько раз выражал неприкрытые обвинения в адрес руководства РФ. Стоит понимать, что каждое такое заявление встречалось дружными возгласами, а десятки и даже сотни читателей благодарили Виталика за якобы правильную оценку ситуации. И всё было хорошо, пока Бутерин вдруг не решил вчера опубликовать сообщение в поддержку Украины, посмев добавить туда пару других фактов.

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По словам Виталика, украинцы, это далеко не единственная нация, которая сегодня страдает от войны. По его словам, люди годами находятся под огнём в Йемене, Эфиопии и других странах. И тут понеслось. Кто-то прочёл только первую часть сообщения, продолжая аплодировать мужеству Бутерина. Другие – умудрились углубиться в текст, возмущаясь тем, что парень поднял эту тему в такой неподходящий момент. Понеслись взаимные обвинения, доказывание собственной точки зрения с картинками и другой официальной информацией. Мы всё это видим на российских сайтах, где ежедневно происходят виртуальные бои, а вот в Европе и США подобное пока случается нечасто.

Проблема в том, что там никто не хочет вспоминать о преступлениях США, пытаясь отмахиваться от очевидных фактов. Тема чуть ли не полного уничтожения десятков стран считается запретной, а каждого, кто пытается привлечь к ней внимание, дружно клеймят и порицают. Спустя какое-то время появились борцы за права чёрных и их противники, которые требуют равенства для всех. После появились посты о преступлениях израильской армии и многом другом. Всего и не перечислить. Если вам нечего делать – читайте.

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Мы же заметим, что сегодня на Западе крайне сложно высказывать точку зрения, отличную от официальной. Даже если вы формально поддерживаете мнение руководства США, но пытаетесь дополнить его своей личной позицией, то вас могут начать клеймить. Помните, как зверели активисты течения blacklivesmatter в США, когда белые пытались скромно озвучивать лозунг alllivesmatter? Это из той же оперы. В наше время нужно либо говорить в точности как требует дядюшка Сэм, либо пытаться прикинуться камнем. Во втором случае безопасность вам не гарантирована, поскольку надоедливые журналисты обязательно потребуют от вас выражения политической лояльности.