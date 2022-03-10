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В Москве появились подпольные обменники криптовалют – объёмы в USDT и ВТС выросли в 5 раз за неделю
Подпольные обменники в Москве выводят миллиарды рублей в Биткоины и стейблкоины
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Уже две недели российская валюта находится под давлением санкций. Западные биржи ведут себя агрессивно, пытаясь уронить рубль ниже 150 рублей за один доллар. Уже 24 февраля наиболее состоятельные граждане РФ попытались вывести свои сбережения в криптовалюту. Поскольку рубль падал не очень стремительно, то потери оказались заметными, но некритичными. При этом желающих оказалось так много, что Биткоин за пару суток взлетел до 45 тысяч долларов за одну монетку. Спустя несколько дней рублёвые накопления у элит окончились, но оставалось множество мелких бизнесменов, которые держали на руках несколько миллионов рубчиков. Кто-то из них надеялся на лучшее, но сегодня отчётливо понимает, что в ближайшее время ожидать стабильного курса рубля не приходится.

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Как сообщает глава Indefibank Сергей Менделеев, запрет Банка России на валютные операции сыграл свою роль, поскольку десятки тысяч людей по всей стране пытаются вывести свои рублёвые накопления в криптовалюты. Многие в качестве наиболее выгодного вложения видит Биткоин. Здесь всё просто. Дело в том, что курс обмена сегодня достигает 150 рублей за доллар, а желающих предостаточно. Именно поэтому люди надеются, что им удастся если не выйти в плюс, то хотя бы отыграть часть потерянных на разнице в курсе денег за счёт подорожания Биткоина.

Если вы взгляните на график, то увидите, что 9 марта суточные торги по Биткоину выросли на 18.5%, а активность российского сегмента не могла не сказаться на подорожании первой криптовалюты. Сергей Менделеев констатирует, что в последние дни наблюдается многократный рост количества подпольных обменников, у владельцев которых есть достаточно долларов на счетах, чтобы без опаски скупать миллиарды рублей. Особенно популярными стали стейлбкоины, а чаще всего покупают USDT. Это позволяет не беспокоиться о санкциях, поскольку криптовалюту можно залить на защищённую флешку, а после путешествовать с ней в любую страну, выводя нужное количество денег в специализированных пунктах по всему миру.

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По словам Сергея Менделеева, в Москве существуют такие пункты обмена, которые проводят не только операции по покупке криптовалют, но и готовы тут же конвертировать их в доллары и евро с комиссией в 12%. При этом некоторые из таких обменников и вовсе готовы обналичить неограниченное количество валюты. Сергей констатирует, что это всё равно оказывается выгоднее, поскольку USDT стоит 123 рубля, ну а наличный доллар от 146 и выше. Наибольший ажиотаж наблюдается в московских обменниках, где количество операций выросло в 5 раз за последние две недели. Сколько ещё денег жители РФ зальют в криптовалюты неясно, но, судя по всему, опасения американских экспертов были не напрасны. Российские элиты смогли спрятать свои деньги от инфляции и государства. Хуже всего тот факт, что эти миллиарды фактически выведены с рынка, а под давлением США биржи и вовсе могут их заморозить или конфисковать, но это уже другая история.

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#биткоины #криптова
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