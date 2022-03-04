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Российские учёные изобрели ракетный двигатель нового поколения, превосходящий аналоги в 10 раз
Речь не только об эффективности, но и о дальности полёта и простоте дозаправки
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В последние десятилетия освоение космоса сталкивается с множеством препятствий, а обыватели уверены, что всё дело в недостатке денег и инициативы. Вполне возможно, что Илону Маску и удастся достичь некоторых результатов, вот только цена этого будет несоизмеримо больше, чем человечество готово заплатить. Дело в том, что все современные ракеты и космические корабли используют химическое топливо, которое составляет большую часть веса самого звездолёта. Мало того, такое топливо неэффективно, поэтому не способно доставить нас на далёкие звёзды. Сюда же прибавьте относительно низкую скорость и взрывоопасность, что в условиях космоса грозит полным крахом для любой миссии.

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Одним из перспективных ракетных двигателей считается ионный. Подобные агрегаты используются много десятилетий, но так и не получили широкого распространения по целому ряду причин. Эксперты отмечают, что есть все основания полагать, что будущее космических полётов за геликонными двигателями. Если вас интересуют подробности, то милости просим на Хабр, а мы кратко поясним, что эффективность подобного двигателя может оказаться на порядок (в 10 раз и больше) выше традиционных ракетных агрегатов, а в качестве источника задействуется не только водород или аргон, но и азот, либо многие другие газы, которые считаются широко распространёнными во Вселенной. Таким образом человечеству не нужно будет пытаться добыть воду, а после превратить её в водород для дозаправки, ведь необходимое топливо окажется буквально везде.

До создания полнофункционального прототипа ещё далеко, поскольку геликонные двигатели с циклотронным ускорением плазмы в осевом магнитном поле имеют критические инженерные недостатки, которые не позволяют воспринимать их всерьёз. В первую очередь речь идёт об огромной массе самих магнитов, которые снижают общую эффективность системы, занимая значительную часть свободного места, сильно перегружая ракету. Как стало известно, российские специалисты, работающие в Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С. П. Королёва, предложили кардинально новую конструкцию, получившую название магнитоплазменного электроракетного двигателя для космических аппаратов. Информация подтверждается Роскосмосом.

В качестве решения предлагается заменить гигантские магниты катушкой со специальной проволокой, созданной из ферромагнитных материалов. Это снизит вес ракетного двигателя и его массу, поскольку именно катушка будет выполнять зачади рабочего тела. Пока это только патент, но российские учёные полагают, что в будущем один из таких двигателей способен стать основой для создания космических кораблей. Он будет доставлять людей на Марс и другие планеты, сделав освоение Солнечной системы более безопасным и быстрым.

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Поскольку подобные двигатели потребляют минимальное количество топлива, то дальность полёта будет намного дальше, чем могут пролететь агрегаты текущего поколения. Кто-то уже называет такие разработки вечными двигателями, но проблема в том, что в конечном итоге им всё равно нужно топливо, хотя добыть его будет и относительно просто. Источник информации. 

#космос
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