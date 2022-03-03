Бытовая техника из Южной Кореи будет поступать в полном объёме

Санкционная борьба продолжается. Помните, как ещё недавно власти США кричали об угрозе российских хакеров? После этого правительство РФ фактически обезглавило несколько подобных групп на территории страны. Казалось бы, примерно таких же шагов ждали и от Америки. Как бы не так, там не только одобрили хакерские атаки на российские сайты, но и благословили киберпреступников, закрывая глаза на то, что ещё вчера они грабили компании из США. Уже ясно, что будут задействоваться всё более изощрённые механизмы, поэтому было принято непростое решение. Так, Федеральная служба по техническому и экспортному контролю России (ФСТЭК) запретила всем государственным структурам использовать иностранные сервисы в своей работы. Это популярные Google Analytics, Google Maps, Google Translate и многие другие.

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Очередным несюрпризом стал уход Oracle. Доходы компании в России огромны, но пока ребята готовы нести убытки. Эксперты отмечают, что существуют вполне зрелые российские альтернативы. Одновременно с этим утверждается, что, вернувшись Oracle просто может не найти своих старых клиентов, поскольку многие перейдут на российской ПО, которое не хотели осваивать из-за удобства и банальной лени. Зачем, ведь у Oracle и так всё работает. Ярким примером здесь может быть поведение тех же гигантов общественного питания. Пока McDonald's приостановил свою деятельность, его место может занять один из российских конкурентов. А почему бы и нет, рецепты все давно известны, технология простая. Бери, да корми народ гамбургерами с картошкой. Кстати, Burger King не планирует никуда уходить и тоже может занять часть бизнеса McDonald's.

А вот у правительства Южной Кореи, похоже, с головой всё в полном порядке. Там внимательно изучили санкции и продолжат поставлять на российский рынок всю основную продукцию. Это значит, что вы сможете купить смартфоны Samsung, а также всю бытовую технику этой компании. Кроме того, никуда не денется KIA и Hyundai. А вот японские автопроизводители бегут.

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Нужно понимать, что российские потребители в любом случае остаются в проигрыше. Не будет прежнего выбора, а сервисов станет меньше. И всё же, многие уверены, что после преодоления текущего этапа удастся максимально быстро перейти на отечественные разработки. Увы, заменить можно далеко не всё, поэтому простых решений не будет. Единственная надежда на то, что санкции не будут продолжительными, а многие компании, которые имеют право продавать свою продукцию в РФ, но не делают это по собственной инициативе вернуться в самое ближайшее время. А почему бы и нет, ведь акционеры долго не будут терпеть убытки.