В данном случае один из мошенников умудрился обмануть Озон, заработав 50 000 рублей

Многие наши читатели знают, что отечественные магазины имеют плохую привычку затягивать возврат средств и долго тестировать проблемный продукт, на которые ещё распространяется гарантия. Таким нехитрым образом нас хотят склонить к отказу от прав на уже купленную продукцию, пытаясь сэкономить на обычных гражданах. Это крайне распространённое явление, происходящее сплошь и рядом, но, как оказалось, есть категория граждан, которые в рамках подобного отношения магазинов умудряются ещё и обманывать розницу.

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Интересную историю рассказал блогер Daniil Gerasimov. К нему в лабораторию поступила видеокарта GeForce GTX 1050 Ti, которая имеет любопытное происхождение. Так, неизвестный паренёк купил себе видеокарту GeForce GTX 1050 Ti на Озон. На следующий день он обратился к магазину и заявил, что просто хочет отказаться от неё по неизвестным причинам. Поскольку возврат средств предполагался в условиях акции, то магазин без вопросов вернул деньги, получив полностью идентичную купленной этим неизвестным GeForce GTX 1050 Ti. Прошло какое-то время, пока на Озон поняли, что у них в руках другая карточка.

Были сверены серийные номера, а после тестов стало ясно, что неизвестный оказался мошенником. Он подменил полностью рабочую GeForce GTX 1050 Ti аналогичной, но вышедшей из строя видеокартой, а в итоге получил не только карту, но и деньги. Поскольку афера была совершена несколько месяцев назад, то определить, кто именно прислал горелую карту, оказалось невозможно. Ну а сам мошенник заработал около 50 000 рублей. Представители магазина обратились к блогеру с просьбой оживить старушку GeForce GTX 1050 Ti, но там оказалось всё очень плохо.

Судя по всему, её кто-то уже пытался починить. Видна неправильная пайка и подгорелые контакты. Блогер констатирует, что вернуть к жизни GeForce GTX 1050 Ti уже не удастся, но предостерёг зрителей от ещё более массового способа обмана. Происходит это следующим образом. Мошенник находит две видеокарты: первая – полностью рабочая, а вторая – горелая. Обе должны быть выпущены одним и тем же производителем и быть похожи как две капли воды. Мошенник выставляет видеокарту на Авито, а после делает видео, засняв серийный номер и другие подробности. Потенциальный покупатель делает доставку, сверяет серийный номер и оплачивает товар. Несложно догадаться, что дома он понимает, что его обманули, но деньги уже ушли безвозвратно.

В связи с этим мы вам рекомендуем не покупать видеокарты удалённо. Тестируйте на дому у продавца с использованием самых распространённых утилит. Не доверяйте честным лицам и даже девушкам, которые могут выходить с вами на связь. Мошенники знают психологию геймеров, поэтому пытаются обмануть их при помощи самых простых, но действенных методов. Только личный контакт и масштабные тесты уберегут вас от подделки.

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