Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
44 смартфона Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 13 от 22 февраля 2022 года
Если вы нашли свой смартфон в списке, то сможете скачать для него одну из последних версий прошивки MIUI 13
анонсы и реклама
RTX 3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 100 тр
RTX 3080 Gigabyte со скидкой 71 000р
RTX 3050 дешевеют
<b>RX 6500XT </b> подешевели на 50% от начальных цен
Слив Asus RTX 3060 Ti - дешевле нет нигде
-30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются

Когда в конце 2021 года Xiaomi говорила о своих планах по выпуску MIUI 13 на актуальные смартфоны по всему миру, то озвучивались  приблизительные сроки до конца первого квартала. Указывалось, что прошивку получат десятки аппаратов, а для многих из них рассылка стартует уже в феврале. Стоит отметить, что примерно та же информация была озвучена и в 2020 году, вот только MIUI 12.5 надолго зависла из-за празднования китайского Нового года. В 2022 ситуация повторилась с завидной регулярностью, но стала ещё критичнее из-за проведения в Поднебесной Олимпийских игр.

реклама

В итоге часть января и почти весь февраль выпали из графика, а вместо работы специалисты Xiaomi праздновали и наслаждались спортивными состязаниями. Только 22 появились обрывочные данные, а некоторые смартфоны начали получать прошивки. По большей части это доработанные бета-версии, которые мало чем отличаются от уже доступных. Мало того, количество телефонов, которые получили обновлённую MIUI 13, невелико, но разрыв между датами и без того был слишком велик, поэтому мы выкладываем ссылки на самые свежие образы.

Всего вы можете скачать прошивки для 44 аппаратов. Часть из них продавались только в Китае, в то время как другие индийские или европейские клоны. Наши свой аппарат в списке – переходите по ссылке. Поскольку второй месяц первого квартала подошёл к концу, а мы так и не увидели обещанных официальных глобалок, то сегодня самое время скачать одну из предложенных прошивок и опробовать её без проволочек. Кто знает, когда китайцы, наконец, разродятся российской версией MIUI 13. Может быть несколько флагманов и получат прошивку к концу марта, тогда как остальным придётся ждать ещё пару месяцев.

анонсы и реклама
RTX 3070 Ti Aorus за копейки, по цене не Ti
Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр
-53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с)
Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену
RTX 3070 заметно дешевле 100 тр
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>

Инсайдеры собрали все прошивки в одном месте. По ссылкам на сайте XDA Developers можно получить полную инструкцию, что сильно облегчит вам задачу. Не делайте того, в чём совсем ничего не понимаете, ведь в результате именно ваш телефон превратится в кирпич. После этого вам придётся платить несколько тысяч рублей за его восстановление, что крайне неприятно. На самом деле процесс прошивки не так сложен, главное делать всё правильно и не нарушать строгую последовательность.

  1. POCO F3 GT 
  2. Mi 11 Lite 5G NE 
  3. Redmi 10 
  4. Mi 11 Lite 4G 
  5. POCO F2 Pro 
  6. Mi Mix 4 
  7. POCO F4 GT 
  8. Mi 10S 
  9. Mi 11X Pro 
  10. Mi 12 
  11. Redmi K40 Pro+
  12. POCO X4 Pro 5G [Global] 
  13. Mi 11 Pro 
  14. Redmi K30S 
  15. Redmi K40 Gaming Edition 
  16. POCO M4 Pro 4G 
  17. Mi 11X 
  18. Mi 11i 
  19. Mi 11T Pro 
  20. Mi 12X 
  21. Redmi K40 
  22. Redmi Note 10 
  23. Redmi K40 Pro 
  24. Redmi Note 11 Pro 5G [Global] 
  25. Redmi K50G 
  26. Mi 12 Pro
  27. Xiaomi CIVI 
  28. Mi 10 Ultra 
  29. Redmi Note 10 Pro  
  30. POCO X3 GT 
  31. Mi 11 Lite 5G 
  32. POCO F3
  33. Mi 10
  34. Mi 10T 
  35. Redmi Note 8 (2021) 
  36. Mi 11 Ultra 
  37. Redmi Note 11E Pro [China] 
  38. Redmi Note 10 Pro Max  
  39. Redmi Note 11 
  40. Mi 11 
  41. Mi 10 Pro 
  42. Redmi Note 11S 
  43. Redmi Note 10 Pro 5G [China]
  44. Redmi K30 Pro 
#xiaomi #miui 13 #прошивки
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Xiaomi 12 Lite получит Snapdragon 778G+, 6,55-дюймовый экран и 64-МП камеру
Xiaomi 12 Lite будет похож на Xiaomi CIVI и Xiaomi 12
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Во всех частях Half Life 2 появился новый интерфейс
9
Hardware Times: nVidia бросит все свои силы и 10 миллиардов долларов, чтобы RTX 4000 не были в дефиците
41
Разработчик Dogecoin рассказал о том, как можно поднять цену криптовалюты до 1 доллара
2
Известный майнер оборудовал бесшумный криптобалкон из 24 видеокарт GeForce RTX 3080/Ti
28
За NVIDIA GeForce RTX 4090 придётся выложить не менее $1500
50
Девушка-майнер уже 5 лет добывает Эфир, купив больше 40 видеокарт NVIDIA и AMD
22
GeForce RTX 40 и Radeon RX 7000 будут в 2-2,5 раза производительнее текущих видеокарт
39
Майнеры Биткоина в США вернули в строй угольную электростанцию, увеличив выбросы СО2 на 5000%
31
Курс Биткоина падает из-за геополитической напряжённости, а Киты могут остановить обвал на $30 000
7
Российские геймеры переходят на бюджетные GPU – 33 GeForce GTX 1050 Ti куплены 21.02 в Ситилинк
38
Биткоин обвалился ниже 38 000 долларов, а эксперты РБК ожидают длительную криптозиму до 2025 года
34
Новый ASIC-майнер Bitmanu получил хешрейт как 100 видеокарт GeForce RTX 3090 и окупается за 1 месяц
31
78 смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO получат операционную систему Android 13
2
AMD Radeon RX 6500 XT протестировали в играх с трассировкой лучей — лучше не включать
19
Michelin и GM разрабатывают безвоздушные шины для электромобилей Chevrolet нового поколения
4
Обновление Windows 11 заблокирует интернет на старых роутерах с поддержкой протоколов TKIP и WEP
8
Хакер полностью разблокировал защиту NVIDIA LHR, что может привести к подорожанию видеокарт
14
Microsoft готовит новую функцию Efficiency, которая сможет ускорить работу Windows 11 до 76%
7
На что может повлиять новый пакет санкций против России: исчезновение с рынка Intel, Amd, nVidia, Xiaomi, LG, Apple
290
В Ubisoft Store началась распродажа игр серии Assassin’s Creed — «Вальгаллу» можно взять за 40 % от номинальной стоимости
4

Популярные статьи

Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 8
7
Лицензионная Windows 10 на последней распродаже февраля 2022 года стоит всего 5.77 доллара
God of War: разбираю сюжет, механику игры и проблемы с производительностью
160
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Ryzen 5 3500Х в связке с видеокартой GeForce RTX 3070
11
"Поющая луна" Юпитера - Ганимед. Интересные факты о самой большом спутнике в Солнечной системе
36
Обзор и тестирование процессорного водоблока EKWB EK-Quantum Velocity2
11
Станция "Новый Вы" и каноны вселенной Borderlands
+

Сейчас обсуждают

Александр Ефимов
05:18
А помните как раньше ведьм сжигали? Хорошее было время...
Девушка-майнер уже 5 лет добывает Эфир, купив больше 40 видеокарт NVIDIA и AMD
Александр Ефимов
05:17
Растет. Ещё как растет. =)
О майнинге и цене видеокарт - размышляю, когда же цены упадут
fokuslotus
04:58
Если сортировать мусор привили европейцам очень быстро, буквально за 8-10 лет, то России это не грозит в этом веку это уж точно. Это не по нашему.
С 1 марта за выброшенный смартфон придётся заплатить штраф до 4000р –новые правила утилизации в РФ
ахахах
04:46
там не на ту лошадку Украина просто поставила.Пиндосы её уже разграбили всю и осталась только одна ручка от этого чемодана
На что может повлиять новый пакет санкций против России: исчезновение с рынка Intel, Amd, nVidia, Xiaomi, LG, Apple
Timur Porohov
04:37
Для души 2-4 часа игрового времени хватает и то не каждый день. Сейчас хоть и прибыль маленькая, но было время когда одна 2070с приносила 10к в месяц, это 1/3 зп на заводе из воздуха
Распродажа 2000 единиц GeForce RTX 3050 по 27 000 рублей провалилась, а видеокарты уже на Авито
ахахах
04:36
ещё байдун-чмо баннер там можно приклеить
На что может повлиять новый пакет санкций против России: исчезновение с рынка Intel, Amd, nVidia, Xiaomi, LG, Apple
Pavel Patron
04:35
Ангстремы же
GeForce RTX 40 и Radeon RX 7000 будут в 2-2,5 раза производительнее текущих видеокарт
Timur Porohov
04:32
Ну тогда не ной, а бери карту за 100к и получай удовольствие. Хотя если ты не задрот 24/7 комнатный, то одно другому не мешает, можно 20 часов майнить и 4 играть и то не каждый день
Распродажа 2000 единиц GeForce RTX 3050 по 27 000 рублей провалилась, а видеокарты уже на Авито
Боб Кеш
04:31
с первыми асиками было страшнее. стоили прилично, хешрейт огромный обещали, но жлать надо было долго. зато когда поставки начались... мы с видяхами слезли с битка и пошли на лайт, а потом и на доги ))...
Новый ASIC-майнер Bitmanu получил хешрейт как 100 видеокарт GeForce RTX 3090 и окупается за 1 месяц
ахахах
04:30
есть же украинский сайт,там хохлов много,но я псовую мову например неочень люблю читать,хоть и понимаю о чём там пишут
На что может повлиять новый пакет санкций против России: исчезновение с рынка Intel, Amd, nVidia, Xiaomi, LG, Apple
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем