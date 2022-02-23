Если вы нашли свой смартфон в списке, то сможете скачать для него одну из последних версий прошивки MIUI 13

Когда в конце 2021 года Xiaomi говорила о своих планах по выпуску MIUI 13 на актуальные смартфоны по всему миру, то озвучивались приблизительные сроки до конца первого квартала. Указывалось, что прошивку получат десятки аппаратов, а для многих из них рассылка стартует уже в феврале. Стоит отметить, что примерно та же информация была озвучена и в 2020 году, вот только MIUI 12.5 надолго зависла из-за празднования китайского Нового года. В 2022 ситуация повторилась с завидной регулярностью, но стала ещё критичнее из-за проведения в Поднебесной Олимпийских игр.

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В итоге часть января и почти весь февраль выпали из графика, а вместо работы специалисты Xiaomi праздновали и наслаждались спортивными состязаниями. Только 22 появились обрывочные данные, а некоторые смартфоны начали получать прошивки. По большей части это доработанные бета-версии, которые мало чем отличаются от уже доступных. Мало того, количество телефонов, которые получили обновлённую MIUI 13, невелико, но разрыв между датами и без того был слишком велик, поэтому мы выкладываем ссылки на самые свежие образы.

Всего вы можете скачать прошивки для 44 аппаратов. Часть из них продавались только в Китае, в то время как другие индийские или европейские клоны. Наши свой аппарат в списке – переходите по ссылке. Поскольку второй месяц первого квартала подошёл к концу, а мы так и не увидели обещанных официальных глобалок, то сегодня самое время скачать одну из предложенных прошивок и опробовать её без проволочек. Кто знает, когда китайцы, наконец, разродятся российской версией MIUI 13. Может быть несколько флагманов и получат прошивку к концу марта, тогда как остальным придётся ждать ещё пару месяцев.

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Инсайдеры собрали все прошивки в одном месте. По ссылкам на сайте XDA Developers можно получить полную инструкцию, что сильно облегчит вам задачу. Не делайте того, в чём совсем ничего не понимаете, ведь в результате именно ваш телефон превратится в кирпич. После этого вам придётся платить несколько тысяч рублей за его восстановление, что крайне неприятно. На самом деле процесс прошивки не так сложен, главное делать всё правильно и не нарушать строгую последовательность.