Когда в конце 2021 года Xiaomi говорила о своих планах по выпуску MIUI 13 на актуальные смартфоны по всему миру, то озвучивались приблизительные сроки до конца первого квартала. Указывалось, что прошивку получат десятки аппаратов, а для многих из них рассылка стартует уже в феврале. Стоит отметить, что примерно та же информация была озвучена и в 2020 году, вот только MIUI 12.5 надолго зависла из-за празднования китайского Нового года. В 2022 ситуация повторилась с завидной регулярностью, но стала ещё критичнее из-за проведения в Поднебесной Олимпийских игр.
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В итоге часть января и почти весь февраль выпали из графика, а вместо работы специалисты Xiaomi праздновали и наслаждались спортивными состязаниями. Только 22 появились обрывочные данные, а некоторые смартфоны начали получать прошивки. По большей части это доработанные бета-версии, которые мало чем отличаются от уже доступных. Мало того, количество телефонов, которые получили обновлённую MIUI 13, невелико, но разрыв между датами и без того был слишком велик, поэтому мы выкладываем ссылки на самые свежие образы.
Всего вы можете скачать прошивки для 44 аппаратов. Часть из них продавались только в Китае, в то время как другие индийские или европейские клоны. Наши свой аппарат в списке – переходите по ссылке. Поскольку второй месяц первого квартала подошёл к концу, а мы так и не увидели обещанных официальных глобалок, то сегодня самое время скачать одну из предложенных прошивок и опробовать её без проволочек. Кто знает, когда китайцы, наконец, разродятся российской версией MIUI 13. Может быть несколько флагманов и получат прошивку к концу марта, тогда как остальным придётся ждать ещё пару месяцев.
Инсайдеры собрали все прошивки в одном месте. По ссылкам на сайте XDA Developers можно получить полную инструкцию, что сильно облегчит вам задачу. Не делайте того, в чём совсем ничего не понимаете, ведь в результате именно ваш телефон превратится в кирпич. После этого вам придётся платить несколько тысяч рублей за его восстановление, что крайне неприятно. На самом деле процесс прошивки не так сложен, главное делать всё правильно и не нарушать строгую последовательность.
- POCO F3 GT
- Mi 11 Lite 5G NE
- Redmi 10
- Mi 11 Lite 4G
- POCO F2 Pro
- Mi Mix 4
- POCO F4 GT
- Mi 10S
- Mi 11X Pro
- Mi 12
- Redmi K40 Pro+
- POCO X4 Pro 5G [Global]
- Mi 11 Pro
- Redmi K30S
- Redmi K40 Gaming Edition
- POCO M4 Pro 4G
- Mi 11X
- Mi 11i
- Mi 11T Pro
- Mi 12X
- Redmi K40
- Redmi Note 10
- Redmi K40 Pro
- Redmi Note 11 Pro 5G [Global]
- Redmi K50G
- Mi 12 Pro
- Xiaomi CIVI
- Mi 10 Ultra
- Redmi Note 10 Pro
- POCO X3 GT
- Mi 11 Lite 5G
- POCO F3
- Mi 10
- Mi 10T
- Redmi Note 8 (2021)
- Mi 11 Ultra
- Redmi Note 11E Pro [China]
- Redmi Note 10 Pro Max
- Redmi Note 11
- Mi 11
- Mi 10 Pro
- Redmi Note 11S
- Redmi Note 10 Pro 5G [China]
- Redmi K30 Pro