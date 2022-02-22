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Девушка-майнер уже 5 лет добывает Эфир, купив больше 40 видеокарт NVIDIA и AMD
Общая мощность фермы достигла 2 GH/s
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Первый бум майнинга начался ещё в 2017 году. В данном случае речь о добыче Эфира на видеокартах, поскольку Биткоин уже тогда был прибежищем крупных компаний и требовал невероятных мощностей для генерации. Волна ушла, а на вторичный рынок хлынули толпы неудачников, которые так и не смогли заработать на криптовалюте. Многие известные блогеры, которые до сих пор занимаются майнингом, начинали именно в тот период. Как оказалось, далеко не все хотят афишировать свои заслуги, а среди ветеранов встречаются даже девушки.

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Ниже мы предлагаем вам посмотреть любопытный ролик, рассказанный девушкой, которая с 2017 года владеет майнинговой фермой. Судя по всему, она в бизнесе не одна, но это не так важно. В ходе просмотра вы сможете сделать выводы, что дама неплохо разбирается в технике, сама способна провести обслуживание и полную сборку рига и может заткнуть за пояс большую часть диванных экспертов, которые часто устраивают войнушки в комментариях.

Прежде всего она рассказала, что начальная инвестиция в видеокарты позволила купить несколько ферм общей мощностью 600 MH/s. Первым делом были куплены дешёвые Radeon RX 470/480 с количеством видеопамяти на 4 Гб. Какое-то время мощность росла неспешно, но уже в 2020 году было установлено несколько ригов, в каждом из которых расположилось по 12 видеокарт. Хозяйка фермы осталась недовольна дорогостоящим закрытым корпусом. Он предназначался для самых горячих моделей, которые больше не могли работать в тесноте. Температура всех видеокарт сегодня в пределах нормы, а вот удобство обслуживания находится на крайне низком уровне.

Вообще ферма в текущем состоянии – это большая солянка, в которой можно найти все актуальные и популярные видеокарты последних лет. В первую очередь там встречаются GeForce GTX 1060 и GeForce GTX 1070. Есть некоторое количество GeForce RTX 3080, которые крайне прожорливы и даже одна GeForce RTX 3090. В какой-то момент майнерша показала шкаф, на который аккуратно сложены все купленные в магазинах видеокарты. Нетрудно подсчитать, что их около 30 штук. Также некоторая часть была приобретена на вторичном рынке (без коробок), а некоторые за рубежом. На конец 2021 года общий хешрейт фермы приблизился к 2 GH/s. По нашим подсчётам, всего на ферме трудятся больше 40 видеокарт. 

О доходах майнерша умолчала, но можно смело предположить, что купленные в 2020 году риги отбили вложения в 10-кратном размере, ведь в какой-то момент стоимость Эфира достигала 4700 долларов. Неясно услышим ли мы что-то ещё о судьбе этой фермы, но данный материал интересен в первую очередь тем, что владелица неплохо разбирается в деталях и даже сама устанавливает операционные системы, часть из которых находится на обычных флешках. В ближайшие планы входит расширение пустующего рига на 12 видеокарт Radeon RX 470/480. Если вы заметили какие-то неточности, пишите об этом в комментариях.

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#видеокарты #майнинг #эфир
3
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