TSMC испытывает проблемы с большим процентом брака на 3-нм техпроцессе

Главным условием для повышения производительности и эффективности процессорных и любых других чипов является переход на более совершенный технологический процесс. В настоящее время Intel выпускает свою продукцию по 10-нанометровым нормам, а AMD уже несколько лет как застряла на 7 нанометрах. Во второй половине 2021 года должен был состояться переход на 5-нм техпроцесс, но полупроводниковый кризис отсрочил процесс, а в результате мы увидим следующее поколение настольных процессоров Ryzen на архитектуре Zen 4 только во второй половине 2022 года.

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Поскольку в последние годы единственной компанией, которая была способна выпускать современные чипы, оставалась TSMC, то расширение производственных мощностей Samsung должно было ощутимо улучшить ситуацию. Пока южнокорейская компания только готовится к полноценной конкуренции, а вот у тайваньского гиганта, похоже, возникли проблемы. Инсайдеры уверяют, что TSMC сталкивается с низким выходом годных чипов в рамках освоения 3-нм техпроцесса. Это значит, что вместо заявленного количества брака на приемлемом для заказчиков уровне, тайваньские инженеры пока не могут заставить оборудование повысить процент работоспособных чипов. Эксперты полагают, что проблема настолько серьёзна, что может привести к задержкам в выходе тех или иных продуктов крупных компаний. Речь идёт о таких гигантах, как AMD, Intel, NVIDIA и многих других, включая производителей процессоров для смартфонов. Это приведёт к пересмотру дорожной карты и замедлению темпов наращивания чистой производительности.

Инсайдеры полагают, что AMD уже сегодня ищет выход из создавшегося положения. Так, если линейка Ryzen 8000 должна была поступить в продажу с использованием 3-нм техпроцесса, то теперь готовится альтернативный вариант на 4-нм техпроцессе. Это значит, что вместо мощного рывка с 5-ти нанометров на 3-нанометровый технологический процесс, нас ждёт небольшое обновление. Всё это верно не только для процессоров, но и для графических чипов. Так, линейка Radeon RX 8000 также будет основана на 4-х нанометрах, а инженеры AMD уже сегодня занимаются решением проблемы архитектурной совместимости.

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Нужно понимать, что речь идёт о продуктах, которые могут поступить в продажу только в 2023 году. При этом, если мы говорим о видеокартах серии Radeon RX 8000, то они и вовсе могут быть запланированы на 2024 год. Точных дат пока нет, а планы ещё будут корректироваться. Вполне возможно, что благодаря миллиардным инвестициям, которые влили партнёры TSMC в тайваньскую компанию, инженерам полупроводникового гиганта всё же удастся к 2023 году выйти на запланированный процент брака.