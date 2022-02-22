Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
CPU Ryzen 8000 и GPU Radeon RX 8000 окажутся не такими быстрыми из-за задержки 3-нм чипов TSMC – HS
TSMC испытывает проблемы с большим процентом брака на 3-нм техпроцессе
анонсы и реклама
RTX 3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 100 тр
RTX 3080 Gigabyte со скидкой 71 000р
RTX 3050 дешевеют
<b>RX 6500XT </b> подешевели на 50% от начальных цен
Слив Asus RTX 3060 Ti - дешевле нет нигде
-30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются

Главным условием для повышения производительности и эффективности процессорных и любых других чипов является переход на более совершенный технологический процесс. В настоящее время Intel выпускает свою продукцию по 10-нанометровым нормам, а AMD уже несколько лет как застряла на 7 нанометрах. Во второй половине 2021 года должен был состояться переход на 5-нм техпроцесс, но полупроводниковый кризис отсрочил процесс, а в результате мы увидим следующее поколение настольных процессоров Ryzen на архитектуре Zen 4 только во второй половине 2022 года.

реклама

Поскольку в последние годы единственной компанией, которая была способна выпускать современные чипы, оставалась TSMC, то расширение производственных мощностей Samsung должно было ощутимо улучшить ситуацию. Пока южнокорейская компания только готовится к полноценной конкуренции, а вот у тайваньского гиганта, похоже, возникли проблемы. Инсайдеры уверяют, что TSMC сталкивается с низким выходом годных чипов в рамках освоения 3-нм техпроцесса. Это значит, что вместо заявленного количества брака на приемлемом для заказчиков уровне, тайваньские инженеры пока не могут заставить оборудование повысить процент работоспособных чипов. Эксперты полагают, что проблема настолько серьёзна, что может привести к задержкам в выходе тех или иных продуктов крупных компаний. Речь идёт о таких гигантах, как AMD, Intel, NVIDIA и многих других, включая производителей процессоров для смартфонов. Это приведёт к пересмотру дорожной карты и замедлению темпов наращивания чистой производительности.

Инсайдеры полагают, что AMD уже сегодня ищет выход из создавшегося положения. Так, если линейка Ryzen 8000 должна была поступить в продажу с использованием 3-нм техпроцесса, то теперь готовится альтернативный вариант на 4-нм техпроцессе. Это значит, что вместо мощного рывка с 5-ти нанометров на 3-нанометровый технологический процесс, нас ждёт небольшое обновление. Всё это верно не только для процессоров, но и для графических чипов. Так, линейка Radeon RX 8000 также будет основана на 4-х нанометрах, а инженеры AMD уже сегодня занимаются решением проблемы архитектурной совместимости.  

анонсы и реклама
RTX 3070 Ti Aorus за копейки, по цене не Ti
Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр
-53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с)
Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену
RTX 3070 заметно дешевле 100 тр
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>

Нужно понимать, что речь идёт о продуктах, которые могут поступить в продажу только в 2023 году. При этом, если мы говорим о видеокартах серии Radeon RX 8000, то они и вовсе могут быть запланированы на 2024 год. Точных дат пока нет, а планы ещё будут корректироваться. Вполне возможно, что благодаря миллиардным инвестициям, которые влили партнёры TSMC в тайваньскую компанию, инженерам полупроводникового гиганта всё же удастся к 2023 году выйти на запланированный процент брака.

#tsmc #radeon rx 8000 #ryzen 8000
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Числа в обозначении технологических процессов производства CPU - маркетинг, преувеличение или обман
Разработка процессора Apple A16 Bionic завершена
Intel покупает израильского производителя микросхем Tower Semiconductor за 5,4 миллиарда долларов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Через сколько лет после покупки нужно менять видеокарту – GeForce GTX 1080 vs GeForce RTX 3050 от TG
54
Во всех частях Half Life 2 появился новый интерфейс
9
Доходы майнеров обвалились из-за снижения курса Эфира – возврат вложений может затянуться до 31 мес
24
Разработчик Dogecoin рассказал о том, как можно поднять цену криптовалюты до 1 доллара
2
Hardware Times: nVidia бросит все свои силы и 10 миллиардов долларов, чтобы RTX 4000 не были в дефиците
39
За NVIDIA GeForce RTX 4090 придётся выложить не менее $1500
49
Cyberpunk 2077: энтузиаст сравнил ИИ и физику в релизной версии игры и после обновления 1.5
8
Фирменные шайбы Asus ROG предотвратят проблемы с перекосом процессоров Alder Lake
10
Известный майнер оборудовал бесшумный криптобалкон из 24 видеокарт GeForce RTX 3080/Ti
26
CAPCOM выпустит Street Fighter 6 и/или Resident Evil 4: Remastered в ближайшие дни
2
Intel планирует продать 4 миллиона графических процессоров ARC по средней цене 75 долларов
17
GeForce RTX 40 и Radeon RX 7000 будут в 2-2,5 раза производительнее текущих видеокарт
38
Авторы стратегии Songs of Conquest, вдохновлённой «Героями Меча и Магии», опубликовали новые материалы по разработке
3
Майнеры Биткоина в США вернули в строй угольную электростанцию, увеличив выбросы СО2 на 5000%
31
Встроенная графика в новых процессорах Ryzen 6000 значительно опережает GTX 1650 в неравных условиях
18
Смартфон Poco X4 Pro 5G выходит 28 февраля
1
Российские геймеры переходят на бюджетные GPU – 33 GeForce GTX 1050 Ti куплены 21.02 в Ситилинк
35
Процессоры Intel 13-го поколения получат ощутимый прирост производительности и дадут бой AMD — инсайд
30
Биткоин обвалился ниже 38 000 долларов, а эксперты РБК ожидают длительную криптозиму до 2025 года
34
AMD Radeon RX 6500 XT протестировали в играх с трассировкой лучей — лучше не включать
19

Популярные статьи

Субвариант Omicron BA.2: что известно о новом о стелс-штаме
56
Лицензионная Windows 10 на последней распродаже февраля 2022 года стоит всего 5.77 доллара
God of War: разбираю сюжет, механику игры и проблемы с производительностью
136
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 8
3
Intel представила чипы Bonanza Mine для майнинга биткоинов и майнер мощностью 3600 Вт
13
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Ryzen 5 3500Х в связке с видеокартой GeForce RTX 3070
6
Обзор и тестирование процессорного водоблока EKWB EK-Quantum Velocity2
7

Сейчас обсуждают

Shuvalof Yuri
15:18
Даже в такой ситуации ни один, кто утверждает, что крипта рухнет, не даст реальных финансовых гарантий, что крипта рухнет. жим-жим
Курс Биткоина падает из-за геополитической напряжённости, а Киты могут остановить обвал на $30 000
Показывал 3_14sUn
15:18
Дядь, не рви жо...глотку! Помоги лучше материально. И читать внимательно научись. Прискакал тут голуб...белый рыцарь на сияющем Селероне.
Ретроклокинг: LGA 775 – начало
sanchez521
15:12
А что там обслуживать? Тормозные колодки менять?
Обзор и тестирование процессорного водоблока EKWB EK-Quantum Velocity2
Андрей Зозуля
15:12
Наивный человек. Я смотрю у нас 10** и 20** серия на развес по 3 копейки сейчас продают. Будет всё также.
Хакер полностью разблокировал защиту NVIDIA LHR, что может привести к подорожанию видеокарт
wolfire
15:08
хармони
В России появился планшет Huawei MatePad с HarmonyOS 2.0 и стилусом по цене от 19 990 рублей
KashtanPalash
15:07
А зачем вообще нужны новые разьемы? На 295х2 два по 8, реально там ватт 700 в легком разгоне, и все работало многие годы. А тут 16 и 600 или 12 по 450 ватт? Да я в курсе что номинально 168 ватт на 8 п...
Для новых видеокарт может появиться переходник питания с одного 16- на три 8-контактных разъёма
За правду и честь.
14:59
Вот только одно интересно , какое тебе собачье дело до того кто , где и за сколько покупает . Человек не ворует и это главное . Что ты расплескал свои холопские мозги по всему сайту . Твое мнение даже...
Лицензионная Windows 10 на последней распродаже февраля 2022 года стоит всего 5.77 доллара
max82
14:57
Руки оторвать этим словенским горе инженерам. Я умудохался пока вкорячил его с третьего раза и кста у меня в комплекте ни какой инструкции не было как в старом супримаси. В итоге сломал одну шпильку, ...
Обзор и тестирование процессорного водоблока EKWB EK-Quantum Velocity2
vadim.it
14:56
пххахаха, да это же digitimes - они постоянно гонят пургу, а TSMC постоянно приходится её опровергать .. :D
У TSMC могут возникнуть проблемы с уровнем выхода годной 3-нм продукции
Simon Crebbs
14:52
А ты думал к чему эта цифра "2077" в названии игры? К 2077 году игра станет такой, какой её задумывали разработчики.
Создатели Cyberpunk 2077 поблагодарили игроков за поддержку
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем