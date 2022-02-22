GeForce GT 1030 куплена в количестве 30 единиц, а GeForce 210 - 27 штук

Если вы обратите внимание на профильные обзоры компьютерных комплектующих, то сможете убедиться, что большая часть – это самые дорогие материнские платы, процессоры и видеокарты. Производителям просто выгодно продавать нам товар за десятки тысяч рублей, поскольку именно на нём можно получить самую большую маржу. Ещё два года назад ни о каком полупроводниковом кризисе не было и речи, но и тогда большая часть продаж приходилась на средние по стоимости товары, поскольку многие пользователи просто не видят смысла переплачивать за непонятные функции.

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В связи с удорожанием видеокарт геймерам пришлось пересмотреть свои привычки, ведь теперь за бюджетную модель приходится платить 30 000 рублей. Видимо магазины решили, что все мы с вами вдруг начали зарабатывать в разы больше денег, вот только это не так, ведь реальные интересы сводятся к самому бюджетному сектору, в чём мы сегодня и убедимся. Перед вами список самых популярных предложений магазина Ситилинк за 21 февраля 2022 года.

Самой покупаемой моделью стала видеокарта GeForce GTX 1050 Ti производства Palit. В последнее время она с 30 000 рублей подешевела до 23 тысяч, что позволяет купить её с большой скидкой, что и сделали 33 геймера. На самом деле эта покупка скорее акт отчаянья, поскольку даже в разрешении 1080р использовать её для игр можно с большой натяжкой. Настройки графики придётся снижать до низких, а уже через год и вовсе задуматься о переходе на 720р.

На втором месте по популярности GeForce GT 1030. Её купили 30 человек, которые также могут считать себя геймерами. В данном случае за 8000 рублей эти ребята получили крайне низкую производительность и будут вынуждены ограничиться старыми онлайн шутерами или проектами 10-летней давности. В наше время любителей ретро становится всё больше, ведь далеко не у всех есть 100 000 рублей на новую мощную видеокарту.

Абсолютно неожиданно в списке популярных оказалась GeForce 210. Здесь может быть только одно объяснение: людям нужна видеокарта в качестве видеовыхода на монитор. Видимо, 21 февраля нуждающихся нашлось целых 27 человек.

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Вас может порадовать выбор 44 геймеров, половина из которых купила GeForce GTX 1660 Ti, а другая сделала выбор в сторону более мощной GeForce RTX 2060. Разница между видеокартами незначительная и определяется наличием или отсутствием трассировки лучей. Заплатив 44 или 50 тысяч рублей уже можно комфортно играть, хота за такие огромные деньги вы не получите задела на будущее, ведь это видеокарты для скромного разрешения 1080р. Ну а тем, кто планирует играть хотя бы в 2К, придётся раскошеливаться на что-то более серьёзное. Отметим, что данный список явно неполный, ведь отдельные геймеры покупали и более дорогие видеокарты, вот только в информационном поле по этим моделям точной информации о количестве купленных моделей не указано. Это значит, что они были куплены в количество до 10 единиц.