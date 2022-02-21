Результат оказался посредственным, ведь 8-ядерный камень во многих случаях уступил AMD FX-8150 2011 года

Некогда рынок процессоров был богат на лица, а среди прочих известность получила компания VIA. Ребята никогда не хватали звёзд с неба, но свой сегмент у них был. В какой-то момент создание современных процессоров стало настолько сложным и дорогостоящим делом, что почти все участники рынка сошли с дистанции. VIA несколько раз предпринимала попытки вернуться, но что-то всё время шло не по плану. В 2016 году было подразделение Centaur Technology начало разработку собственного процессора, который должен был выйти на рынок в 2020 году. Предполагалось, что это будет серверный камень, который предложит посредственную производительность и низкую цену. Для облачных хранилищ мало, но в целом он мог бы найти своего покупателя. В 2021 году подразделение Centaur Technology было успешно куплено Intel за 125 миллионов долларов. Неясно, выиграла компания или проиграла, но в руки неизвестного блогера попал один из прототипов, который выглядит весьма сомнительно.

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Инженерный вариант процессора Brutus Centaur основан на 16-нм техпроцессе TSMC и включает 8 ядер, работающих на тактовой частоте 2.2 ГГц. Никакого буста и подобных технологий не предусмотрено, как и снижения скорости во время простоя. Сокет похож на LGA2011, а сам камень напоминает серию Intel Core X-Series HEDT. Поскольку камень был куплен на аукционе, то блогер решил как следует протестировать его в Cinebench R23 и Geekbench 5. В качестве оппонентов были выбраны: Core i5-6600, который вышел в далёком 2015 году и AMD FX-8150, появившийся в продаже в 2011 году. Среди прочих есть результаты по Ryzen 5 3400G и древнему Athlon II X2 250.

Как видите, слабым местом процессора Brutus Centaur является одноядерная производительность. По этому показателю он находится на последнем месте, уступая всем своим оппонентам. В Geekbench 5 показатели немного лучше, но в целом картина предельно ясна, а до современных процессоров 2021 года 8-ядерному Brutus Centaur далеко. А вот в многоядерных дисциплинах инженерник показал вполне достойный результат. В Cinebench R23 он оказался с Core i5-6600 на одном уровне, а в Geekbench 5 даже умудрился его обойти, вплотную приблизившись к относительно современному Ryzen 5 3400G.

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Результаты крайне посредственные, но важнее то, что VIA Technologies продала подразделение Centaur Technology, но не патенты. Сообщается, что в ближайшее время наработки Brutus Centaur могут появиться в китайских процессорах Shanghai Zhaoxin Semiconductor. Например, мы можем увидеть черты инженерника в серии KaiXian KX- 7000.