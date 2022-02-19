Особенно выгодно покупать видеокарты предыдущих серий, хотя в российских магазинах цены значительно выше, чем в США

Прежде чем читать данный материал стоит учитывать, что речь идёт о рынке США, который даже в самые смутные времена позволял купить видеокарту намного дешевле, чем в среднем по России. Мало того, в расчёт принимаются только данные по магазину eBay, тогда как даже в Америке существует множество других крупных ритейлеров. Сегодня на канале Hardware Unboxed появился любопытный ролик, позволяющий оценить ценообразование видеокарт в США. Давайте рассмотрим данные на примере первой таблицы, а после изучим стоимость других видеокарт.

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Прежде всего нам предлагают рассмотреть последнюю линейку NVIDIA Ampere. Первый столбец (MSRP) – это рекомендованная цена на момент выхода. Здесь нет ничего нового, но сюда мы будем обращаться для сравнения. Второй столбец представляет собой данные по стоимости видеокарт в декабре на eBay. Третий и четвёртый – аналогичную информацию, но уже за январь и февраль. Далее можно увидеть разницу между рекомендованной ценой и текущей стоимостью, а последний столбец – это скидка за прошедший месяц.

Из первой таблицы можно сделать вывод, что наиболее выгодной видеокартой остаётся GeForce RTX 3080 Ti. Разница между рекомендованной ценой и предложением составляет всего 48%, вот только перед нами и без того слишком дорогая видеокарта, которая не вызывает ажиотажа среди покупателей. На втором месте с разницей в 66% разместилась GeForce RTX 3090, но здесь без сюрпризов, ведь заплатить 2500 долларов за видеокарту может себе позволить далеко не каждый. В среднем серия GeForce RTX 3000 продаётся с разницей в 90%, что крайне много, а если не учитывать сверхорогие модели, то разница была бы ещё больше.

А вот у AMD дела идут получше. Средняя разница составляет 68%, но важнее всего тот факт, что многие популярные модели можно купить с переплатой до 70%. К примеру, за Radeon RX 6600 ХТ придётся заплатить на 64% дороже рекомендованной стоимости, а Radeon RX 6500 XT и вовсе на 35% больше MSRP. Инсайдеры поясняют это низкой эффективностью в майнинге, но геймеры редко прислушиваются к здравому смыслу, поэтому большинство любителей компьютерных игр предпочитает при прочих равных брать NVIDIA. Этим ребятам не так важна реальная производительность, как красивая зелёная наклейка и обещания Дженсена Хуанга разбавить урезанный чип трассировкой лучей.

Куда интереснее ситуация с видеокартами предыдущих поколений. Приходится констатировать, что в российских магазинах в новом состоянии подобных видеокарт нет. Вполне возможно, что речь идёт о бывших в употреблении, а иначе откуда в США столько старых видеокарт в большом количестве? Несмотря на это, серия GeForce GTX 1000 имеет разницу между рекомендованной ценой и текущим предложением в 16%, а серия GeForce RTX 2000 – и вовсе 14%. Мало того, несколько графических чипов можно купить даже дешевле MSRP в момент выхода. В пример приводятся GeForce RTX 2080 и GeForce RTX 2080 Ti. И снова приходится констатировать, что серия GeForce RTX 2000 в российских магазинах почти не представлена, поэтому сравнить либо не с чем, либо отдельные продавцы завышают стоимость своих товаров в 3 раза.

Выше можно увидеть ещё несколько таблиц. Если у вас есть лишнее время, обязательно изучите данные. Вполне возможно, через несколько недель застоя на рынке криптовалют, нечто подобное мы увидим и в отечественных магазинах.

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