История завершилась хорошо, но только потому, что у блогеров канала Gamers Nexus 1.5 миллиона подписчиков, а их канал смотрят миллионы людей по всему миру

Все мы рано или поздно сталкиваемся с бракованной техникой. В последнее время это случается редко, но отечественное законодательство в первую очередь защищает продавца, а права потребителя настолько ничтожны, что в большинстве случаев проще вообще забыть о деньгах, чем отстоять свои права. Вы знали о том, что гарантия вашего бойлера оказывается недействительна, если его устанавливал не специалист из сертифицированного сервис-центра? И дело совсем не в деньгах, ведь в небольших городах нет даже намёка на подобные услуги. Можно заказать мастера прямо из столицы, с шиком доверив ему поставить бойлер, но это могут себе позволить только местные миллионеры. Российские продавцы будут 40 дней мариновать ваш смартфон, планшет или ноутбук. Они могли бы вынести решение и раньше, но всегда есть те, кто махнёт рукой, купив новую технику.

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В связи с этим бытует мнение, что в США с защитой прав покупателя всё просто идеально. Как оказалось, даже такая крупная торговая сеть как Newegg не прочь сэкономить немного денег на рядовых гражданах. Но давайте к подробностям. Не так давно представители канала Gamers Nexus купили на Newegg материнскую плату. Они хотели использовать её в тестах, но во время распаковки увидели, что она повреждена. Мало того, плата явно была в употреблении, а кто-то даже приклеил на корпус пометку, что она в нерабочем состоянии. Блогеры связались с Newegg и хотели вернуть её в положенный срок, потребовав деньги. Вот только ничего подобного сделать им не удалось.

Каково же было удивление ребят с Gamers Nexus, когда оператор Newegg отказал в возврате, поскольку материнская плата была якобы повреждена самими блогерами. Несложно представить, что обычный покупатель оказался бы в такой ситуации ни с чем, но у Gamers Nexus крайне популярный канал, на который подписаны 1.5 миллиона человек, а просмотры роликов бьют рекорды. Неудивительно, что о случившемся узнали миллионы. Разразился скандал, в ходе которого были выяснены любопытные детали.

Как оказалось, изначально материнская плата производства Gigabyte была установлена в другой компьютер, где с ней возникли проблемы. Плату вернули, но вместо того, чтобы отремонтировать её (100 долларов озвученная сумма ремонта), а только после этого продать, ребята из Newegg решили избавиться от проблемного продукта. После выяснения всех подробностей были продемонстрированы погнутые элементы, которые могли приводить к нестабильной работе. Спустя несколько дней представители Newegg связались с блогерами и предложили полный возврат. После этого площадка извинилась за доставленные неудобства, а также пояснила, что это крайне редкий единичный случай. Вот только верится в подобное с большим трудом. Многие читатели, посмотревшие видео на Gamers Nexus, утверждают, что и сами стали жертвой обмана со стороны магазина.

Нет никаких сомнений, что попади материнская плата обычному американцу, он вынужден был бы терпеть ошибки или купить себе новый продукт. Как видите, если удавка закона перестаёт сдавливать шею, то отдельные торговые сети начинают вести себя неправильно. Ну а ребята с Gamers Nexus пообещали, что нужно отслеживать подобные поползновения и принимать соответствующие меры.

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