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Геймеры массово переходят на Windows 11 – больше 14% установили новую ОС по данным Steam
Скорость распространения Windows 11 намного превышает таковую для Windows 10
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В начале лета 2021 года большинство экспертов даже не догадывалось, что уже через пару месяцев на рынок поступит новая операционная система Windows 11. О большом анонсе 24 июля стало известно заранее, а инсайдеры упрямо заявляли, что Microsoft планирует представить новую настольную ОС. Многие из наших читателей отказывались верить в это до последнего, поскольку долгое время представители софтверного гиганта упрямо заявляли о том, что Windows 10 станет последней операционной системой и будет улучшаться долгие годы, получая всё новые функции. 

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Официальный запуск состоялся 5 октября и вызвал негодование у многих крупных компаний. Всё дело в том, что в Microsoft решили исключить большую часть процессоров из списка актуальных. Это автоматически не позволяло обновиться до новой операционной системы, ведь далеко не все имеют возможность покупать каждые два года новый парк компьютерной техники. Спустя месяцы всё это уже не кажется таким важным, ведь для Windows 10 продолжают выходить обновления, а новая одиннадцатая версия пока не имеет каких-то ключевых отличий от уже существующей ОС. Мало того, Microsoft пока не анонсировала эксклюзивные функции для Windows 11, поэтому можно спокойно оставаться на десятой версии.

Сегодня инсайдеры тестируют более современный диспетчер задач, но о большинстве функций вы даже не слышали, поэтому всё это пройдёт мимо тех, кто вообще не читает подобных новостей. Несмотря на это многие пользователи по непонятным причинам активно переходят на Windows 11. Обратите внимание на статистику Steam. Данные дают картину на конец января и свидетельствуют о том, что новая операционная система набирает вес. Сегодня она установлена на 14.1% геймерских ПК по всему миру. Что любопытно, Windows 10 активно теряет пользовательскую базу. Количество активных компьютеров под управлением этой ОС снизилось на 4.05%, а 0.5% ушли на старую Windows 7. 

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Учтите, что массовая рассылка новой операционной системы пока не началась. Предполагалось, что это произойдёт в январе 2022 года, но пока перейти на Windows 11 можно только в ручном режиме. Это значит, что после старта официальной рассылки процентное соотношение между настольными версиями ОС изменится. Можно сказать, что темпы перехода на новую версию ОС беспрецедентны. Windows 10 понадобилось гораздо больше времени на получение 14%, а у геймеров новая система долго не пользовалась популярностью. Что до судьбы Windows 7, то она насчитывает немало преданных фанатов, а значит ОС ещё какое-то время будет держаться на плаву. Проблема со старой операционной системой состоит в том, что большинство новых игр у вас просто не запустятся, поэтому выбора нет.

#microsoft #windows 11
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