Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Известный майнер вместо видеокарты GeForce RTX 3060 Ti в посылке получил пакет с землёй
Мошенники обманули известного майнера, присвоив себе его видеокарту GeForce RTX 3060 Ti
анонсы и реклама
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
-23% за день на RTX 3070 Gigabyte
Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр
Дешеая RTX 3060 MSI Gaming - смоти цену
Необычная RTX 3080 по цене 3070
<b>RTX 3050</b> - цена пошла ВНИЗ

Начнём с того, что эта реальная история случилась с известным майнером и по совместительству блогером CryptoLeo. Если у вас есть 20 минут времени, посмотрите видео ниже, ну а мы кратко перескажем основные моменты. 5 месяцев назад CryptoLeo получил письмо от компании EVGA, согласно которому он оказался в числе счастливчиков, получивших шанс купить видеокарту GeForce RTX 3060 Ti по рекомендованной цене. И всё бы хорошо, вот только блогер регистрировался с американского адреса, а сам он живёт в Грузии. По правилам полную оплату нужно произвести в течение 24 часов после прихода письма, а в EVGA наотрез оказалась принимать оплату в цифровых деньгах и отсылать видеокарту в другую страну. Поскольку времени на раздумья было мало, то CryptoLeo обратился к читателям, попросив у них помощи. На тот момент откликнулось несколько человек, но по непонятным для самого блогера причинам он доверился парню из Калининграда. 

реклама

В ходе переписки выяснилось, что у отзывчивого читателя в Нью-Йорке есть брат, который может забрать видеокарту и отослать в Грузию. CryptoLeo согласился, но с условием, что он будет платить только после того, как карта попадёт к нему в руки. Цена была привлекательной, поэтому блогера не остановила комиссия при пересылке в размере 50 долларов, ну а в итоге уже на следующий день он получил фотографию с купленной по рекомендованной цене GeForce RTX 3060 Ti. Несколько дней он пытался выйти с парнем из Калининграда на связь, а после всё завертелось. 

Отзывчивый читатель постоянно куда-то пропадал. Он не брал трубку, рассказывал истории о том, что перевозчики отказываются принимать посылку в Грузию. Кормил обещаниями, а в Январе неожиданно заявил, что брат отослал ему видеокарту и она уже в Калининграде. Поскольку доставка в Грузию стоит денег, он сказал, что в итоге видеокарта будет ещё на 50 долларов дороже. Детективная история завершилась несколько дней назад. Забрать карту должен был знакомый майнера. При пересечении границы таможенники потребовали вскрыть коробку, поскольку на сканерах высвечивалось что-то совсем непохожее на видеокарту. После вскрытия оказалось, что внутри пакет с чёрным порошком. Таможенники отреагировали на это бурно, требуя объяснений. Со слов блогера известно, что в пакете была земля (предположительно, из Калининграда). 

Хорошего завершения истории не ждите, ведь куда делась видеокарта, никто не знает. Отправитель уверяет, что внутри лежала рабочая плата, обвиняя службу доставки, вот только таможенникам уже всё равно. Пакет с коробкой изъяли. CryptoLeo передал фамилию и телефон отправителя в соответствующие инстанции и остался без видеокарты. По его словам, после 5 месяцев молчания и безуспешных попыток получить свою GeForce RTX 3060 Ti, он давно понял, что его обманули. Единственный позитивный момент здесь в том, что карту вскрыли на таможне. Очевидно, что парень из Калининграда надеялся, что это случится на почте, поэтому хотел свернуть вину на кого-то другого. Ну а сам CryptoLeo успокаивает себя тем, что почти ничего не заплатил мошеннику, ведь у них была договорённость, что деньги он отправит только тогда, когда получит видеокарту.

анонсы и реклама
-30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются
RTX 3050 Gigabyte Gaming заметно подешевела
RTX 3070 уже дешевле 100 тр
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
МЕГАцена на MSI 3070 Ti Gaming X - смотри
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
-53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с)
Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену
<b>RX 6500XT </b> упали в цене на 30%
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
-37 000р на 3080 MSI Gaming

#видеокарта #geforce rtx 3060 ti
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Новая GeForce RTX 3050 vs GeForce GTX 1080 после майнинга – оптимальная видеокарта до 45 000 р
Radeon RX 6500 XT vs 20 актуальных игр – худшая видеокарта года или лучший бюджетный GPU в тесте TG
Появилось фото видеокарты Intel Arc Alchemist
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия может остановить производство смартфонов и процессоров по всему миру в ответ на санкции США
170
Предварительный список из 62 смартфонов Xiaomi, которые получат MIUI 13 на Android 12 в 2022 году
11
Майнеры используют отработанное тепло от добычи Биткоинов для получения дополнительной прибыли
18
Igor’s Lab: RTX 3090 Ti – это стендовый прототип для тестов блока питания под RTX 4000, а не полноценная видеокарта
10
Radeon RX 7900 XT будет стоить $1999 и окажется на 20% быстрее GeForce RTX 4090 – инсайдеры GC
79
Культовую The Witcher 3 запустили в 8К с сотней модов и трассировкой лучей - некстген патч уже здесь
18
CDPR выпустила обновление для тестовой сборки Cyberpunk 2077
31
Падение курса Эфира обрушило доходы майнеров – GeForce RTX 3070 окупается за 27 месяцев
38
Intel планирует брать с клиентов деньги за доступ к платным функциям для уже купленных процессоров
42
Телескоп NASA James Webb стоимостью $10 млрд только что сделал свою первую фотографию
21
Российские геймеры скупают бюджетные видеокарты, а Radeon RX 6500 XT подешевела до 27 000 рублей
46
Конфликт между Россией и Украиной может привести к скачку цен на материалы для чипов на 600%
325
Horizon Zero Dawn в Steam подорожала до 2 999 рублей
79
SpaceX показали самый мощный однокамерный метановый двигатель за всю историю
39
За 2021 год в мире появилось около 100 000 человек с состоянием свыше $1 000 000 в Биткоинах
9
Авторы Call of Duty Warzone признали, что «сломали» игру
5
Процессоры Intel Alder Lake в Linux работают уже лучше, чем в Windows 11
47
Производство GeForce RTX 3050 могут увеличить за счёт второй версии видеокарты на базе чипа GA107
40
Мы с нетерпением ждем, что создаст сообщество - Valve опубликовала 3D модели Steam Deck
4
Графический чип Navi 31 может обладать производительностью 75 Тфлопс FP32 — это три Navi 21
19

Популярные статьи

5 мужских инструментов для работы с электрикой на AliExpress по низкой цене
13
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 7
3
Как китайский переходник DDR4 может довести до сборки станка
37
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 5 3600 и Core i5-11400F в связке с GPU GeForce RTX 3060 Ti и Radeon RX 5700 XT
9
Противотанковая артиллерия Вермахта. Пролог
26
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime Z690-P
13
Про сюжет игры Borderlands
11

Сейчас обсуждают

Ростик Павлюк
20:09
Лол чел уже даже видео выложили где техника Рашки застряла в грязи на границе ахахахаха
Россия может остановить производство смартфонов и процессоров по всему миру в ответ на санкции США
omoikane
20:03
а его отключали?
Intel планирует брать с клиентов деньги за доступ к платным функциям для уже купленных процессоров
omoikane
20:02
наивный :D
Intel планирует брать с клиентов деньги за доступ к платным функциям для уже купленных процессоров
ev_rus
20:02
В целом большинство игр по фильмам не плохие, какие то круче, например Джоли в Ларе, какие то хуже. Разочаровал Дум, меня, ведь сюжет можно было очень приличный забабахать, взять из Дума3, как и бюдже...
Моё мнение о 16 фильмах на основе компьютерных игр
Жорiн з Азову
20:00
Илон Маск получил звание академика за вклад в технологии и ракетостроение
Владислав Тимков
19:59
Минские соглашения Украина не выполняет!Путин тут какое отношение к отказу Украины их выполнять?
Россия может остановить производство смартфонов и процессоров по всему миру в ответ на санкции США
осенний лист
19:58
ты думаешь чем они питается, ответ верный бич пакет за 6 рублем. По этому надо много копирайства для сытова желудка в 10 центов, упс ошибка 9 центов) один цент на копилку(
Цены на видеокарты в Европе пошли вверх, а Radeon RX 6500 XT и GeForce RTX 3050 в РФ стоят дешевле
Максим Соколов
19:55
По быстрее ввели эти санкции
Россия может остановить производство смартфонов и процессоров по всему миру в ответ на санкции США
ev_rus
19:53
В чем слив, мое мнение было и останется. Смешно, с полугодовой регой на форуме с 16-ю постами уличает людей в кремлеботстве :)
Horizon Zero Dawn в Steam подорожала до 2 999 рублей
Aliaksandr Shaban
19:48
Войска НАТО находятся на территории стран-союзников с разрешения правительств этих стран. И находятся они там исключительно для успокоения агрессивных замашек России. На территорию России никто не пок...
Россия может остановить производство смартфонов и процессоров по всему миру в ответ на санкции США
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем