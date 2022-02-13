Мошенники обманули известного майнера, присвоив себе его видеокарту GeForce RTX 3060 Ti

Начнём с того, что эта реальная история случилась с известным майнером и по совместительству блогером CryptoLeo. Если у вас есть 20 минут времени, посмотрите видео ниже, ну а мы кратко перескажем основные моменты. 5 месяцев назад CryptoLeo получил письмо от компании EVGA, согласно которому он оказался в числе счастливчиков, получивших шанс купить видеокарту GeForce RTX 3060 Ti по рекомендованной цене. И всё бы хорошо, вот только блогер регистрировался с американского адреса, а сам он живёт в Грузии. По правилам полную оплату нужно произвести в течение 24 часов после прихода письма, а в EVGA наотрез оказалась принимать оплату в цифровых деньгах и отсылать видеокарту в другую страну. Поскольку времени на раздумья было мало, то CryptoLeo обратился к читателям, попросив у них помощи. На тот момент откликнулось несколько человек, но по непонятным для самого блогера причинам он доверился парню из Калининграда.

реклама

В ходе переписки выяснилось, что у отзывчивого читателя в Нью-Йорке есть брат, который может забрать видеокарту и отослать в Грузию. CryptoLeo согласился, но с условием, что он будет платить только после того, как карта попадёт к нему в руки. Цена была привлекательной, поэтому блогера не остановила комиссия при пересылке в размере 50 долларов, ну а в итоге уже на следующий день он получил фотографию с купленной по рекомендованной цене GeForce RTX 3060 Ti. Несколько дней он пытался выйти с парнем из Калининграда на связь, а после всё завертелось.

Отзывчивый читатель постоянно куда-то пропадал. Он не брал трубку, рассказывал истории о том, что перевозчики отказываются принимать посылку в Грузию. Кормил обещаниями, а в Январе неожиданно заявил, что брат отослал ему видеокарту и она уже в Калининграде. Поскольку доставка в Грузию стоит денег, он сказал, что в итоге видеокарта будет ещё на 50 долларов дороже. Детективная история завершилась несколько дней назад. Забрать карту должен был знакомый майнера. При пересечении границы таможенники потребовали вскрыть коробку, поскольку на сканерах высвечивалось что-то совсем непохожее на видеокарту. После вскрытия оказалось, что внутри пакет с чёрным порошком. Таможенники отреагировали на это бурно, требуя объяснений. Со слов блогера известно, что в пакете была земля (предположительно, из Калининграда).

Хорошего завершения истории не ждите, ведь куда делась видеокарта, никто не знает. Отправитель уверяет, что внутри лежала рабочая плата, обвиняя службу доставки, вот только таможенникам уже всё равно. Пакет с коробкой изъяли. CryptoLeo передал фамилию и телефон отправителя в соответствующие инстанции и остался без видеокарты. По его словам, после 5 месяцев молчания и безуспешных попыток получить свою GeForce RTX 3060 Ti, он давно понял, что его обманули. Единственный позитивный момент здесь в том, что карту вскрыли на таможне. Очевидно, что парень из Калининграда надеялся, что это случится на почте, поэтому хотел свернуть вину на кого-то другого. Ну а сам CryptoLeo успокаивает себя тем, что почти ничего не заплатил мошеннику, ведь у них была договорённость, что деньги он отправит только тогда, когда получит видеокарту.