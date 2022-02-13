Какие криптовалюты имеют все шансы обвалиться в ближайшие дни? Давайте разбираться

Тренды приходят и уходят, а значит то, что было популярно вчера – сегодня может быть забыто. Особенно настораживают криптовалюты. За неделю курс Биткоина может достичь рекордных показателей, рухнуть, а после снова начать дорожать. Многие давно к этому привыкли, но разобраться в бушующих волнах трейдинга бывает непросто. Сегодня мы рассмотрим несколько криптовалют, которые активно сливались инвесторами в последние дни. Это не говорит о том, что эти токены ждёт провал, но снижение интереса всегда настораживает аналитиков, которые делают выводы на основе меняющихся настроений рынка.

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Эфир. Вы удивитесь, но именно эту криптовалюту сбрасывали чаще всего. Возможно, именно поэтому в последнее время стоимость Эфира сильно отстаёт от Биткоина, что явно не соответствует биржевым прогнозам 2021 года. Опасения инвесторов вызывает не только неопределённая ситуация на рынке, но и ожидаемый переход на Proof-of-Stake (PoS). Кто знает, может быть, Эфир после этого и вовсе рухнет, а значит стоит избавиться от части активов заранее.

На втором месте Crypto.com Coin. Это биржевой токен криптоплатформы с аналогичным названием, которая в последнее время переживает не лучшие деньки. Капитализация актива сильно просела, а инвесторы уже начали задумываться о переводе средств в другие монеты.

По непонятной причине на третьей позиции оказался Polygon. В последнее время токен привлекал огромные инвестиции, а эксперты прочили ему счастливое будущее. Вполне возможно, что негативный статус создали несколько крупных инвесторов, которые продали монеты на большую сумму. В целом прогнозы по альткоину отличные.

Rocket Pool никогда не был в фаворе, а в последнее время и вовсе пугающе подешевел. В первую неделю февраля токен отыграл часть потерянной стоимости, что пока не вызывает оптимизма у инвесторов. Rocket Pool представляет собой сервис ставок, где за удачно подобранную комбинацию можно получить немного Эфира.

На пятом месте Basic Attention Token. Для непосвящённых – это токен браузера Brave, который якобы что-то выплачивает пользователям. На самом деле вы получите лишь крохи, в то время как разработчики владеют кругленькой суммой. В последние дни инвесторы перешли к продаже актива, что снизит и без того низкие доходы пользователей браузера.

На шестом месте Smooth Love Potion. Перспективный токен, владельцы которого постоянно меняют правила игры. Долгое время можно было получить немного монет за прохождение ежедневных заданий, но теперь эта возможность отключена. Неудивительно, что актив подешевел на 93% за последние месяцы, ну а инвесторы тонко чувствуют подобные вещи, предпочитая избавляться от криптовалюты.

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Отметим, что уже завтра в списке могут появиться и другие аутсайдеры. Рынок переменчив, а разработчики криптовалют способны за несколько часов сменить гнев держателей на милость. Особенно это касается небольших проектов, которые только набирают вес и зависят от сотен факторов.