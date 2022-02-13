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Российские геймеры скупают бюджетные видеокарты, а Radeon RX 6500 XT подешевела до 27 000 рублей
В магазине Ситилинк осталось по одной модели GeForce GTX 1650 и GeForce GTX 1050 Ti
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Ситуация на рынке криптовалют меняется так стремительно, что майнеры просто не успевают следовать модным трендам. Доходность добычи то падает, то поднимается, но из-за постоянного увеличения сложности вернуть вложения в новые фермы практически невозможно. Кажется, что это не останавливает майнеров, ведь после ощутимого падения цен на видеокарты, многие популярные модели пропали из российских магазинов. Вполне возможно, что GeForce RTX 3060 интересна и геймерам, но есть графические чипы, на которых просто нельзя майнить. 

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Вы удивитесь, но большинство бюджетных решений почти исчезло их продажи. Обратите внимание на скриншоты ниже. Они сделаны вечером 12 февраля. Как видите, всего в продаже осталась только 1 видеокарта GeForce GTX 1650 и одна GeForce GTX 1050 Ti ну а все остальные благополучно раскуплены. Нет смысла подозревать майнеров, а значит, несмотря на падение цен, геймеры предпочитают недорогие модели. Давайте подумаем, что сегодня можно купить с максимальной выгодой без лишних переплат. 

Если у вас есть всего 23 000 рублей, то берите GeForce GTX 1050 Ti производства Palit. Она тянет все игры, но графика в новых проектах будет удручающей, а настройки придётся постоянно подкручивать, снижая дальность просмотра и отдельные эффекты. Если вы фанат NVIDIA, то берите GeForce GTX 1650 за 27 тысяч рублей. В данном случае перед вами не самая прокачанная модель на рынке, но для такого графического чипа эффективного охлаждения и не нужно. Стоит помнить, что GeForce GTX 1650 недалеко ушла от GeForce GTX 1050 Ti, но для разумных геймеров есть отличный вариант. Если у вас нет фобий и вы не верите в слухи о проблемах с драйверами на видеокартах AMD, то за те же 27 тысяч есть Radeon RX 6500 XT. Модель производства PowerColor намного быстрее GeForce GTX 1650, поэтому мы рекомендуем присмотреться именно к ней. Поскольку далеко не все геймеры читают наши материалы, то большинство выбирает NVIDIA. Ничего не поделаешь, ведь разрекламированный бренд даёт о себе знать. 

Располагаете 40 тысячами рублей? В таком случае ваш выбор GeForce GTX 1660. С этой видеокартой вы получите небольшую передышку, ведь все игры будут идти на высоких настройках графики. Многие геймеры справедливо отмечают, что по сравнению с GeForce GTX 1050 Ti приходится платить двойную цену. Ничего не поделаешь, ведь дешевле 40 000 GeForce GTX 1660 пока не продаётся. 

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Для самых зажиточных геймеров есть Radeon RX 6600. За 52 тысячи рублей вы обретёте тихую гавань, в которой вам будет не интересна судьба криптовалют, вы перестанете волноваться о полупроводниковом кризисе, и даже начнёте забывать имена руководителей NVIDIA и AMD. Мы настоятельно рекомендуем вам обратить внимание на модель производства GIGABYTE. Ещё недавно она стоила 60 000, поэтому есть веский повод купить такую видеокарту, оставив разборки майнеров и менее богатых геймеров в прошлом. 

#видеокарты #radeon rx 6500 xt
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