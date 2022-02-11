Покупатели из соседних стран скупают недорогие ноутбуки в магазинах РФ, что приводит к росту цен

Уже два года человечество пытается бороться с эпидемией коронавируса. За это время десятки стран столкнулись с экономическими последствиями пандемии, что привело к росту безработицы, увеличению расходов на социальную сферу и взрывной инфляции. Что и говорить, если даже в США, где даже бомжи могут себе позволить принимать долларовые ванны, инфляция выросла до 7.5% за год. Всё это не могло не сказаться на производстве высокотехнологичной продукции. Видеокарты в дефиците, а компьютеры и ноутбуки демонстрируют отличные продажи. Причина в переходе на удалённую работу миллионов людей по всему миру. Похоже, в США ситуация меняется. Как сообщается, в 4 квартале на американском рынке образовалась любопытная тенденция, когда пользователи перестали скупать недорогие ноутбуки и готовые сборки. При этом дорогостоящие игровые и высокопроизводительные решения раскупают, как горячие пирожки.

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По мнению экспертов, причина в том, что большинство жителей США уже купили достаточно техники за последние 2 года и имеют всё необходимое для удалённой работы или учёбы. А вот на фоне дефицита видеокарт геймеры начали скупать игровые решения, которые намного дороже и быстрее. Что любопытно, на российском рынке наблюдается обратная тенденция. Так, после нескольких месяцев лежания на полках американских складов ноутбуки из США начали поступать в РФ. Нельзя сказать, что игровые решения не интересуют российских покупателей, но после падения спроса на персональные компьютеры именно недорогие лэптопы спасли отечественный рынок.

На первом месте закрепилась Lenovo с долей в 18.5%. На втором Acer – 16.8%, на третьей позиции Asus с 15.6%, ну а HP получила 14.8% и четвёртое место. На пятом Dell, которой удалось занять всего 6% рынка. Отмечается, что рост продаж ноутбуков в 4 квартале составил 14.6%. Аналитики прогнозируют, что в 2022 году лэптопы будут демонстрировать аналогичную тенденцию, поскольку пандемия не отступает, а всё больше людей ощущают необходимость в современной компьютерной технике.

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Кстати, российские торговые сети фиксируют ещё одну любопытную тенденцию. Так, в 2021 году увеличились отгрузки в соседние страны на 95%. Чаще всего в отечественные магазины заглядывают жители Израиля, Латвии и Эстонии. Причина в распродажах, когда цены оказываются меньше, а доступная доставка позволяет получить товар без лишних переплат. Всё это оказывает дополнительное давление на российскую розницу, создавая дефицит, что приводит к росту цен. Вот такой круговорот цен в природе.