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На фоне нехватки электричества в Казахстане увеличат налоги для майнеров и обяжут купить лицензию
Казахстан страдает от теневых майнеров, которые незаконно подключаются к общественным сетям
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Весной 2021 года Казахстан оказался среди стран, получивших максимальную выгоду от запрета криптовалют в Китае. Правительство открыто приветствовало майнеров, предлагая им развитую инфраструктуру и свободный доступ к электричеству. Судя по всему, предложение понравилось немалому числу крупных предприятий по добыче Биткоина, поскольку уже к началу лета в Казахстане сосредоточилось почти 20% всех шахтёров планеты, копающих цифровое золото. Ситуация развивалась драматично, ведь летом выяснилось, что в стране назревает дефицит электричества. Майнерам урезали нормы потребления, а зимой и вовсе отключили от розетки. Неясно, сколько ферм ещё осталось в стране, но правительство констатирует, что немалое количество майнеров ушло в тень.

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Проще говоря, если раньше они платили за электричество, то теперь предпочитают копать, не привлекая к себе лишнего внимания. Несколько дней назад о критической ситуации заявил Алихан Смаилов – занимающий пост премьер-министра Казахстана. По его словам, дефицит электричества за 2021 год достиг 6%, а решить проблему удалось только благодаря поставкам из России. Главная причина, которая и привела страну к таком плачевному состоянию – это майнеры, отказавшиеся отключать оборудование от сетей, продолжая копать Биткоины. В связи с этим Алихан Смаилов принял решение разработать нормы лицензирования, которые позволят привести работу майнеров в стране в законные рамки. Точных сроков, когда же подобные меры будут предприняты, не сообщается. Неясно, захотят ли сами фермеры выходить из тени, ведь в таком случае их заставят не только платить за электричество, но и налоги. О налогах говорил и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаевю. Он потребовал увеличить ставку для майнеров, что не только позволит наполнить бюджет, но и снизит потребление электричества по стране. 

Согласитесь, что всё это выглядит странно. Вначале позвали майнеров к себе, после начали их ограничивать, запрещать им добывать Биткоины, а теперь и вовсе откровенно выживают из страны под разными предлогами. Не проще было бы и вовсе запретить майнинг? Президент отмечает, что пользы от многочисленных шахтёров Казахстан не получил. Нет ни социального эффекта, когда ожидалось появления десятков тысяч рабочих мест, ни экономического эффекта, ведь жители страны не стали богаче. Майнят единицы, а страдают миллионы. 

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А вообще в Казахстане сегодня майнить крайне сложно. Совсем недавно по стране прокалилась волна протестов, которые могли стать очередной цветной революцией. Несколько дней большинство ферм не могло функционировать, поскольку был полностью отключён интернет. Пока позиция властей выглядит серьёзной, но о запрете речь не идёт. Вполне возможно, что правительство найдёт консенсус, но часть шахтёров должна будет уйти, ведь электричества в Казахстане на всех не хватит. 

#майнинг
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