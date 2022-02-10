Какую видеокарту купить, если у вас есть всего 40 000 рублей? Давайте разбираться

AMD выпускает прекрасные продукты. Даже если это не флагманы, которые интересны одному проценту энтузиастов по всему миру, то у красных всегда было что предложить геймерам. Инженеры совершали настоящие технологические прорывы, в рамках которых первыми выпускали на рынок новые технологии, а вот нанять хороших маркетологов похоже никто не догадался. Десятилетиями видеокарты Radeon воспринимаются как нечто вторичное, а покупатели готовы брать более дорогие модели производства NVIDIA. Если не копать глубоко, то сегодня в продаже можно встретить GeForce RTX 3060 и Radeon RX 6600 ХТ. Последняя намного быстрее, но стоит дешевле, вот только это никому не интересно, ведь реклама волшебных лучей делает своё дело, а фантастические рассказы о проблемах с драйверами у AMD прочно укоренились в головах геймеров по всему миру.

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Ни 2021, ни тем более 2022 год не стал исключением, ведь на этот раз к безграмотной маркетинговой политике ещё и приложились проблемы с дефицитом полупроводников. Почти весь прошлый год видеокарты Radeon RX 6000-й серии поступали в ограниченных количествах, но настоящим апофеозом безумству стала Radeon RX 6500 ХТ. Уверены, что вы понимаете, о чём мы говорим, поэтому перейдём к более интересным событиям, а именно к видеокарте GeForce RTX 3050. Перед нами противоречивый, но крайне интересный продукт, единственным минусом которого является завышенная цена. На самом деле это не вина самой NVIDIA, поскольку перекупщики и торговые сети сильно взвинтили стоимость доступных моделей.

Возвращаясь к AMD, нельзя не вспомнить самый успешный графический чип последних лет – Radeon RX 580. Какое-то время он демонстрировал отличные продажи, поскольку был немного быстрее мегапопулярной GeForce GTX 1060, предлагая на 2 Гб больше видеопамяти. С выходом линейки Radeon RX 5000 руководство компании решило прекратить производство Radeon RX 580, что стало роковым решением, поскольку выпустить достаточное количество продукции красным так и не удалось, а значит налицо ещё один маркетинговый просчёт. Спустя 5 лет после начала продаж Radeon RX 580 ещё можно встретить в игровых системах, а на Авито за видеокарту просят около 40 тысяч рублей. Это почти столько же, сколько недавно стоила новая GeForce RTX 3050. В чём же дело, из-за чего старушка так высоко ценится на вторичном рынке?

На канале Benchmark можно обнаружить сравнительное тестирование, в рамках которого становится ясно, что Radeon RX 580 не является прямым конкурентом GeForce RTX 3050. Старая видеокарта уступает новинке на 20%, а в большинстве игр количество кадров в секунду даже близко не выходит за пределы комфортных 60 fps. Если вы подумывали о покупке Radeon RX 580 на вторичном рынке, то лучше остановится. Дело в том, что главная причина, из-за которой старушка так дорого стоит, заключается в высоком хешрейте. Именно так, без разгона Radeon RX 580 выдаёт 32 MH/s, а после ряда оптимизаций может генерировать 35 и MH/s. Это уровень гораздо более дорогих видеокарт, ну а новая GeForce RTX 3050 получила блокировку хешрейта и копает скромные 12.5 MH/s.

Выбор очевиден: брать старую видеокарту стоит только в том случае, если вы действительно хотите использовать её в майнинге. Во всех остальных случаях – только GeForce RTX 3050. Нужно также учитывать, что вам может попасться Radeon RX 580, копавшая Эфир последние 5 лет без перерывов на обед и полуденный сон. Хотите ли вы такой рабочий инструмент? Решайте самостоятельно.

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