Какую криптовалюту купить с целью долговременных инвестиций? Давайте посмотрим, что на этот счёт думают инвесторы

Если взглянуть на график курса Биткоина за месяц, то становится очевидно, что кривая до боли напоминает Американские горки. Крупные держатели продолжают манипулировать рынком, зарабатывая миллиарды на наивных вкладчиках. Всё это не значит, что вы не сможете получить доход, купив некоторое количество монет. Любая пирамида устроена таким образом, что отдельные везунчики там становятся баснословно богатыми. И всё же большая часть тех, кто купил Биткоин по 60 000 долларов, могут уйти в минус, если криптовалюта не вернётся к росту. Эксперты отмечают, что никаких причин ожидать резкого подорожания цифрового золота нет, поэтому лучше переждать. Вполне возможно, что это прекрасная тактика, но многие пользователи предпочитают покупать.

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Сегодня мы рассмотрим 5 наиболее популярных криптовалют, которые 8 февраля вызвали наибольший интерес среди профессиональных инвесторов. Начнём с Эфира, который с большим отрывом разместился на первом месте. Сегодня вторая по популярности криптовалюта стоит около 3100 долларов, подорожав на 13% за прошедшие 7 дней. Максимум Эфира был достигнут в ноябре 2021 года, когда за 1 монету давали 4800 долларов.

На второе место вышла блокчейн-игра Axie Infinity. Стоимость одного токена равняется 66.6 доллара, а капитализация составляет скромные 4.7 миллиарда долларов. В последнее время Axie Infinity демонстрирует стабильный рост, что позволило ей завоевать популярность в среде криптоэнтузиастов и инвесторов. До рекордов ноября (164 доллара) далеко, но NFT-токены переживают второе рождение, поэтому есть все основания ожидать роста в ближайшее время.

Polygon на третьей позиции. Сегодня капитализация сети достигла 13.3 миллиарда долларов, а курс остановился на отметке 1.9 доллара. Максимум был достигнут в конце 2021 года, но это не мешает эффективной работе сети. Кстати, Polygon основан на доказательстве Proof-of-Stake, поэтому имеет массу преимуществ перед традиционным Эфиром.

На четвёртом месте Chainlink. Сеть децентрализованных оракулов в последние месяцы ощутимо потеряла в цене, обвалившись с 52 долларов за монету. 9 февраля курс остановился на отметке 18.3 доллара, а сам токен продолжает считаться крайне перспективным. Среди крупных инвесторов инвестиционный фонд Grayscale, а также платёжная система Swift, открывающая Chainlink двери в мир фиатных денег.

Curve DAO Token закрепился на пятом месте. Капитализация токена составляет всего 1.3 миллиарда долларов, но он привлекает гораздо больше инвесторов, чем более дорогие Dogecoin и Shiba Inu. Сегодня курс токена равен 3.4 доллара, что значительно ниже 54 долларов, которые наблюдались летом 2020 года. Поскольку перед нами собственная монета децентрализованной биржи, то волноваться за судьба Curve не стоит. Мало того, довольно низкая стоимость токена является куда более привлекательной для потенциальных инвесторов, чем многие другие переоценённые монеты.

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Удивительно, но Биткоина среди шести популярных криптовалют нет. Также отмечается, что в данном случае речь идёт о накоплениях, а не трейдерских спекуляциях. Это может значить только одно: инвесторы доверяют указанным выше криптовалютам и уверены в том, что они не только будут дорожать, но и окажутся безопасны для долговременных вложений.