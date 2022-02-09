Книга появится уже этой весной

Согласитесь, жить без теорий заговоров было бы скучно. Как только мир впервые столкнулся с пандемией коронавируса, всплыло интервью, в рамках которого Билл Гейтс предсказывал масштабную эпидемию много лет назад. Кто-то назвал основателя Microsoft пророком, другие – заявили о том, что он и его окружение создали опасный вирус. Вообще теорий на этот счёт было предостаточно, а фантазия отдельных экспертов так била ключом, что остановить её полёт было просто невозможно. В итоге, когда Билл Гейтс призвал вакцинироваться, рассказав о масштабных инвестициях в создание медицинских препаратов, горячие головы придумали ещё более абсурдную теорию. Якобы, Билл Гейтс не только создал коронавирус, но теперь планирует вместе с вакцинами вживить в миллионы людей по всему миру микрочипы.

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Это должно было позволить следить за каждым шагом всех вакцинированных. Неясно, зачем Microsoft ещё один инструмент для контроля за людьми, если всё необходимое мы отдаём сами. Вообще теориям заговоров чужда логика, поэтому пытаться понять всё это – глупо. В последнее время паника вокруг личности Билла Гейтса сошла на нет, но уже на подходе новая волна. Как стало известно, вскоре выйдет новая книга, где миллиардер расскажет о том, как человечеству предотвратить очередную эпидемию. Он перечислил ряд шагов, выполнив которые моровое сообщество может сделать так, чтобы коронавирус стал последним в череде массовых пандемий, терзавших человечество на протяжение тысячелетий.

Билл Гейтс не только описывает свои мысли на этот счёт, но и ссылается на интервью с известными учёными, а также видными политиками, которые уже два года вынуждены решать социальные проблемы миллионов людей. Среди наиболее значимых персоналий можно выделить директора Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони С. Фаучи, а также генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адхана Гебрейесуса. Билл Гейтс обещает рассказать о том, как человечеству воспользоваться полученным опытом, решив проблему раз и навсегда.

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Часть мыслей, опубликованных в книге, уже изложена в блоге Билла Гейтса. Так, совсем недавно он заявлял, что острая вспышка пандемии завершится в 2022 году. Так ли это, нам ещё только предстоит проверить, ведь год только начался. Ну а книга официально выйдет этой весной. За выпуск отвечает издательство Knopf Publishing в США. Права на международную версию принадлежат Penguin Random House. Особый акцент Билл Гейтс делает на том, как реагировал на абсурдные обвинения в свой адрес. Пожалуй, это первый раз за многие годы, когда читатели могут не только услышать мнение миллиардера, но и узнать о его чувствах. Пока информации о сроках выхода книги в России нет.