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Xiaomi выпустила стабильную MIUI 13 на Android 12 для 30 актуальных смартфонов 2021 и 2022 года
Список смартфонов Xiaomi, которые уже получили одну из первых стабильных прошивок MIUI 13 на Android 12
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Разобраться в наименованиях смартфонов Xiaomi бывает непросто. Китайская компания усложнила жизнь не только обычным пользователям, но и себе, ведь одно дело создать прошивку для нескольких десятков мобильных телефонов, а совсем другое – для сотни аппаратов. Известно, что MIUI 13 в отличие от всех предыдущих версий получит ограниченное распространение. Это должно позволить Xiaomi в прямом смысле сбросить балласт, продолжив путь налегке. Но всё это только теория, ведь и в 2022 году китайцы не перестали создавать клоны, придумывая для них всё новые названия. 

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Если обратиться к уже существующим на рынке моделям, то только у флагмана Mi 11 (2021 года) почти 10 различных комбинаций. Есть телефоны с продвинутой камерой, есть облегчённая версия и целая гора клонов из серии POCO. Именно поэтому, когда вы смотрите на список актуальных аппаратов, то видите там совсем незнакомые названия, которых нет и никогда не было на российском рынке. И всё же, если вы купили смартфон на китайской площадке, то могли стать владельцем одного из местных клонов. Именно поэтому мы публикуем список всех телефонов, которые уже получили новую прошивку. 

Как видите, таковых всего 30. Инсайдеры отмечают, что MIUI 13 будет доступна на планшетах, но в данном случае обойдёмся без них. Если вы нашли свой аппарат в списке, то можете попытаться установить прошивку собственными силами. Переходите по ссылке на сайт XDA Developers. Там есть как стабильные глобальные образы, так и первые бета-версии. Скорее всего они содержат ошибки, поэтому это скорее эксперимент, а значит работать со смартфоном на MIUI 13 будет слегка непривычно. Часть функций может не работать, но это не значит, что у вас будет именно так. Если прошивка уже доступна для скачивания, то разработчики решили большую часть проблем. 

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Список счастливчиков небольшой, но, как мы уже писали выше, MIUI 13 в 2022 году будет доступна для небольшого количества мобильных телефонов, тогда как предыдущая версия вышла на более чем 70 смартфонах. Инсайдеры отмечают, что в число актуальных входят и другие телефоны. Многие из них уже получили сроки выхода первой бета-версии, но в данном случае речь и стабильных образах. Обратите внимание, что все действия вы совершаете на свой страх и риск. Если не уверены в успехе, лучше подождать (несколько месяцев), все остальные могут опробовать новую MIUI 13 гораздо раньше остальных пользователей.

  1. Redmi Note 11S 
  2. Mi 10S 
  3. POCO F3
  4. POCO F2 Pro 
  5. Redmi K30 Pro 
  6. Mi 11 Lite 5G 
  7. Redmi K40 Pro 
  8. Mi 11X Pro 
  9. POCO M4 Pro 4G 
  10. Mi 12X 
  11. Mi 11 Pro 
  12. Mi 11 Ultra  
  13. Mi 11 
  14. Mi 10 Pro 
  15. POCO F3 GT 
  16. Redmi K40 Pro+ 
  17. Xiaomi CIVI 
  18. Mi Mix 4 
  19. Redmi Note 10 Pro 5G  
  20. Mi 10 Ultra 
  21. Redmi K30S 
  22. Mi 11X 
  23. Mi 11i 
  24. Redmi K40 
  25. Redmi K40 Gaming Edition 
  26. POCO X3 GT 
  27. Mi 10T 
  28. Mi 12 
  29. Mi 10 
  30. Mi 12 Pro
#xiaomi #miui 13 #прошивка
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