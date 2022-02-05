Инсайдеры обещают, что AMD сможет наладить массовое производство видеокарт и поставит на них конкурентные цены

Прежде чем переходить к сути материала давайте вспомним, что выход процессоров Ryzen 7000 на базе архитектуры Zen 4 должен был состояться осенью или зимой 2021 года. Именно такие сроки ставили представители AMD в 2020 году, ну а по факту Лиза Су оказалась в крайне затруднительном положении и делает хорошую мину при плохой игре. Благодаря росту доходов в серверного направления удалось перекрыть все текущие проблемы, но дефицит видеокарт и полное отсутствие на полках недорогих процессоров придётся решать. Вполне возможно, что ещё несколько лет серверное направление продолжить тянут на себе всю компанию, но без серьёзного изменения структуры поставок не обойтись.

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В 2021 году AMD так и не смогла получить достаточное количество мощностей для производства процессоров Ryzen 7000, ну а поставки видеокарт серии Radeon RX 6000 находятся в плачевном состоянии. Есть мнение, что дефицит графических чипов удастся решить за счёт выхода нового поколения Radeon 7000. Инсайдеры полагают, что новые GPU будут созданы на базе гибридного 5-нм и 6-нм технологического процесса. Так, сам графический чип окажется 5-нанометровым, ну а кэш-память – 6-нанометровой. Также сообщается, что прирост производительности архитектуры RDNA 3 окажется таким огромным, что новая Radeon RX 7900 XT будет более чем в 2 раза быстрее Radeon RX 6900 XT.

Если вы всё ещё сомневаетесь, то инсайдеры готовы рассказать и другие детали. Сообщается, что AMD выпустит первыми относительно недорогие видеокарты серии Radeon RX 7600 и Radeon RX 7700. Они будут массовыми, что позволит не только решить проблему дефицита, но и составить ценовую конкуренцию NVIDIA, которая примерно в это же время готовит собственную серию видеокарт. Но и это не все невероятные новости. Якобы, даже относительно недорогой графический чип Radeon RX 7700 XT будет быстрее, чем текущий флагман Radeon RX 6900 XT. Предполагается, что начало продаж видеокарт AMD Radeon RX 7600 и Radeon RX 7700 нового поколения состоится в 3 квартале 2022 года. Более дорогие и скоростные графические чипы будут доступны в 4 квартале.

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Отдельно отмечается, что Radeon RX 7900 XT станет настоящим монстром в мире видеокарт. Он не только получит 15 360 шейдерных процессоров, но и 256 Мб Infinity Cache. Это ровно в 2 раза больше, чем есть у текущего флагмана. Эксперты признают, что успех видеокарт текущего поколения во многом обеспечен именно большим количеством скоростного кэша третьего уровня. Ну а вообще на тему графических чипов следующего поколения ходит достаточно много слухов. Есть информация о приблизительной производительности старших моделей, но всё это кажется слишком нереалистичным, поэтому давайте сосредоточимся на том, что уже было озвучено в рамках данного материала.