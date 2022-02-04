3 февраля геймеры разбирали видеокарты, пытаясь успеть пока скидки ещё действуют и сами видеокарты есть в наличии

Видеокарты дешевеют. Кто-то уверен, что это происходит из-за снижения стоимости криптовалют. Другие полагают, что всё дело в скором выходе нового поколения видеокарт Intel, а некоторые недоверчиво посматривают на ценники. Последние справедливо заявляют, что радоваться тут нечему, ведь цены всё равно намного выше рекомендованных. Не согласиться с подобными утверждениями сложно, но и не замечать, что сегодня стоимость видеокарт даже ниже, чем была летом 2021 года, просто невозможно. Скидки атакуют, а значит самое время посмотреть, что же покупали геймеры в магазине Ситилинк 3 февраля.

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Начнём с самого очевидного: GeForce GTX 1650 и GeForce GTX 1050 Ti всё ещё востребованы. Обе видеокарты разошлись в количестве 40 единиц, а значит любители бюджетного гейминга продолжают выбирать самые экономные варианты. Скидки на подобные модели незначительные, поскольку огромный спрос на них удерживает цены на высоком уровне. В связи с масштабным ценопадом мы бы рекомендовали присмотреться к чему-то более интересному.

Как вам Radeon RX 6500 XT за 27 тысяч рублей? И не говорите, что это дорого. По производительности новая видеокарта AMD способна потягаться с более дорогой GeForce GTX 1660, а стоит как GeForce GTX 1650. Сегодня модель производства PowerColor подешевела на 33%, что является абсолютным рекордом не только в низшем ценовом диапазоне, но и в целом по рынку.

Если у вас есть 70 тысяч рублей, смело берите GeForce RTX 3060. Три различные модели от разных производителей были куплены в количестве 55 единиц. Геймеры в буквальном смысле сметают скоростной продукт с прилавков, что неудивительно, ведь здесь и немалый запас прочности, и скидки, и трассировка лучей.

А вот GeForce GTX 1660 Ti может стать отличным компромиссом, ведь стоит такая видеокарта 49 тысяч рублей, позволяя запускать все игры на высоких настройках графики в разрешении 1080р. За 3 февраля модель производства Palit заинтересовала 24 человека, с чем мы их и поздравляем.

Хотите получить мощь уровня GeForce RTX 3060 всего за 64 тысячи рублей? Берите Radeon RX 6600 XT. С волшебными лучиками будут проблемы, а вот во всём остальном перед нами даже более внушительный продукт, чем предлагает NVIDIA. Странно, но очереди за Radeon RX 6600 XT не стоят, поэтому и цены падают.

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А вообще есть и другие интересные предложения. Например, GeForce RTX 3080 можно купить со скидкой в 40 000 рублей. Radeon RX 6700 XT впервые за долгие месяцы стоит всего 91 тысячу и это далеко не всё. Летом 2021 года цены плавно опускались, но в какой-то момент криптовалюты начали расти, что привело к повышенному интересу к геймерским видеокартам в майнерской среде. Скорее всего, если в ближайшее время Эфир начнёт дорожать, стоимость видеокарт опять поползёт вверх.