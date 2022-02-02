По словам блогера ПроТОН, окупить вложения становится всё труднее, а реальные доходу будут снижаться

Время от времени мы сталкиваемся с информацией о предполагаемой или даже реальной доходностью той или иной видеокарты. Это тут же приводит к активным обсуждениям в комментариях, когда десятки наших читателях споря о правомерности утверждений, приводят свои аргументы. Стоит признать, что далеко не всегда данные выдерживают критику, поскольку многократно переписываются зарубежными изданиями, а после это невозможно понять, где там правда, а где ложь. Немало проблем из-за разницы в ценах на видеокарты. Одна и та же модель в Европе и РФ может стоить на 100 и даже 400 долларов дешевле, а значит определить коэффициент выгодности проблематично.

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Сегодня у нас данные российского майнера, опубликованные на канале ПроТОН. Он решил поделиться с нами подробным отчётом, рассказав о том, насколько выгодным является добыча Эфира в январе 2021 года. Изучить результаты за месяц можно на изображении ниже. Давайте как следует рассмотрим всё по пунктам. Как видите, у него есть несколько ригов, в которых круглыми сутками трудятся 33 видеокарты. Среди них 29 GeForce GTX 1660 Super и 4 модели серии GeForce RTX 3000. Общий хешрейт составляет 1217 MH/s. Оценочная стоимость всех видеокарт на 1 января 2022 года приблизительно равна 3 миллионам рублей, от них и будем отталкиваться. Цена электричества небольшая, а значит главная проблема состоит в окупаемости видеокарт, купленных по завышенной цене.

За 31 день было добыто 0.5619 Эфира. Если посчитать это по среднему курсу за январь (3000 долларов), то грязными удалось заработать чуть больше 130 000 рублей. После вычета налогов и расхода на розетку осталось 114 700 рулей. Много это или мало? Если сравнивать со средней зарплатой по России – то вполне неплохо, вот только на эту самую среднюю зарплату невозможно купить 33 видеокарты за 3 миллиона рублей. Это значит, что деньги либо нужно одолжить, либо взять в кредит. Майнер отмечает, что это далеко не все его видеокарты. Есть несколько ригов, которые сейчас отрабатывают взятую ипотеку, но их он в материале не указал.

По мнению автора видео, есть все основания ожидать дальнейшего падения доходности майнинга. Так, если сегодня некогда мегаприбыльная GeForce GTX 1660 Super приносит 1 доллар в сутки, то показатели вполне могут опуститься до 30 центов. Что до перехода на Proof of Stake, то майнер не верит в слухи. Он заявляет, что нас кормят обещаниями уже несколько лет, а после этого поясняют причины, из-за которых ничего не произошло. Но проблема даже не в этом, ведь доходность снижается из без проблем со стороны разработчиков, а окупаемость вложений находится на критически низком значении.

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