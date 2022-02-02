Потраченные на видеокарту деньги уйдут мошенникам

В 21 веке мошенники с улиц перебрались в интернет. Можно с уверенностью сказать, что в транспорте, в метро и других общественных местах остались самые ленивые и бесталанные воришки. Ежедневно армия злоумышленников атакует нас с другого конца монитора, забрасывая почтовые ящики сообщениями со спамом и вредоносными ссылками. Поскольку немалая часть пользователей уже не раз сталкивалась с подобным безобразием, то мошенникам приходится придумывать всё более изощрённые методы. Часто берут количеством, ну а отдельные личности подходят к делу творчески, предпочитая работать с клиентом с глазу на глаз как в старые добрые времена.

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Часто мы даже не подозреваем, что наш компьютер работает на благо хакерской группы. Именно так происходят скоординированные DDoS-атаки, в которых участвуют миллионы обычных пользователей. Особой популярностью в последние годы пользуются скрытые майнеры. Они используют мощности вашей системы для добычи криптовалюты, жутко замедляя компьютер жертвы. Путь попадания подобных программ весьма разнообразный, но чаще всего вы всё делаете сами. Например, скачиваете игру, в которой уже спрятан майнер.

Фантазия мошенников безгранична, а у многих есть целый арсенал продвинутых инструментов, позволяющих скопировать целый сайт. Сегодня в сети замечен клон популярного российского магазина ДНС. Он не только копирует дизайн ресурса, но и позволяет купить товары с огромными скидками. Например, доступна видеокарта GeForce RTX 3050 за 30 000 рублей. Это настоящий праздник для геймера, вот только все переведённые вами деньги по предоплате уйдут на деревню дедушке, после чего вы больше их никогда не увидите.

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Есть и другие интересные предложения. Как вам GeForce RTX 3060 за 57 тысяч рублей? Для любителей флагманов есть Radeon RX 6900 XТ за 120 тысяч. На самом деле на этом суперскидки на фишинговом сайте не заканчиваются. Важно понимать, что многие из указанных товаров могут высвечиваться в качестве рекомендованных в ленте. Это будет продолжаться до тех пор, пока Google не заблокирует ресурс. Вообще эксперты советуют входить в личный кабинет, прежде чем совершать покупки. Фишинговые сайты не содержат аккаунтов, поэтому вы не сможете войти в свою учётную запись. Подобный способ обмана весьма популярен, а за последние годы мошенники клонировали Ситилинк и множество других популярных российских ритейлеров. Увы, но в случае покупки любого товара, вернуть деньги будет невозможно. Бесполезно обращаться на оригинальный сайт, ведь только вы ответственны за свою безопасность и сохранность собственных денег.