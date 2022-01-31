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Можно ли разогнать твердотельный накопитель – Intel пыталась создать оверклокерскую утилиту для SSD
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Сегодня принято считать, что разгон как таковой мёртв. Большая часть процессоров Intel имеет заблокированный множитель, а почти все материнские платы не позволяют разгонять даже подходящие для этого камни. Версии процессоров с разгонным потенциалом значительно дороже обычных, а для получения полноценной возможности увеличения потенциала своего компьютера вам понадобится материнская плата за 300 долларов и дороже. Мало того, многие утверждают, что производитель буквально выжал из процессора все соки перед продажей, а значит даже при соблюдении всех условий, вы получите весьма посредственный потенциал для разгона. 

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Выходит, что сегодня разгон стал прибежищем энтузиастов, которые не стремятся сэкономить, как это было раньше. Им интересен сам процесс, когда, потратив на системный блок в 2 раза больше денег, можно получить теоретическую возможность слегка погонять его в синтетических тестах. Не лучше ситуация и с видеокартами. Производители отбирают графические чипы, определяя их потенциал ещё до того, как они будут залиты в текстолит. Посредственные – получат минимальный заводской разгон и неэффективную систему охлаждения, которая поставит крест на всех попытках разогнать видеокарту. Более продвинутые графические чипы разогнаны уже с завода, когда пользователь волен выбирать подходящий профиль, что повышает температуру или понижает скорость вращения кулеров. Иногда можно встретить видеокарты с жидкостным охлаждением, но и там такая система может быть обманкой, ведь подобное железо часто работает на пределе возможностей уже с завода. 

Остаётся оперативная память, где до сих пор можно демонстрировать чудеса оверклокинга. К сожалению, этот параметр мало влияет на реальные показатели в играх, поэтому большинство геймеров вообще игнорирует разгон. Но постойте, разве мы перечислили все узлы современного компьютера? А как же твердотельный накопитель? Как стало известно, Intel планировала представить первый инструмент для разгона SSD собственного производства. Теоретически, это должно было привести к революционным переменам, вот только чуда не произошло. Представитель компании, отвечающий за направление разгона Дэн Рэгланд пояснил, что на пути инженеров встали две проблемы. Первую – повышение температуры, можно решить за счёт радиаторов, поскольку даже после разгона тепловыделение твердотельных накопителей не достигает критических отметок. А вот найти решение второй проблемы – потере данных и их некорректной записи, так и не удалось. 

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Intel отмечает, что теоретически потенциал для разгона есть, но потери от использования SSD в таких условиях превышают полученную выгоду. Всё логично: зачем вам нужен быстрый твердотельный накопитель, если записанную на него информацию после этого невозможно считать? И всё же, раз о возможности раскочегарить SSD заговорили ребята из Intel, то вполне возможно, что в ближайшее время мы увидим нечто подобное от китайских производителей. Этих ребят не сильно волнует репутация, ведь ниже подвала уже падать некуда, ну а энтузиасты будут с удовольствием брать диски с потенциалом для разгона, ведь это весело и позволяет почувствовать себя настоящим оверклокером. 

#intel #ssd #разгон
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