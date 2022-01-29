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Виталик Бутерин потратит несколько триллионов монет Shiba Inu на создание вакцины от COVID-19
Фонд Crypto Relief вернул Виталику 100 миллионов долларов с целью увеличить эффективность их применения
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Многие наши читатели знают о том, что криптовалюта Shiba Inu является одной из самых популярных, а какое-то время даже входила в десятку самых дорогих активов. Эксперты уверяют, что мемные токены умирают, но в данном случае нас это волнует меньше всего. Если вы не в курсе, то популярность Shiba Inu обеспечил Виталик Бутерин. Да, именно основатель Эфира стал драйвером для развития собачьего токена, когда согласился принять 500 триллионов монет. 410 триллионов он тут же сжёг, а 70 отправил на благотворительность. Именно сжигание почти половины всех монет и обсуждение криптовалюты в СМИ сделали своё дело в популяризации актива. 

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Весной 2021 года, когда средства были отправлены индийскому фонду Crypto Relief, 70 триллионов монет оценивались в 1 миллиард долларов. Через какое-то время они превратились в несколько миллиардов долларов, но это уже не так важно, ведь представители фонда фактически не смогли распорядиться полученными деньгами. Всё дело в законодательстве и бюрократических проволочках, а в результате миллиарды долларов, которые должны были уйти на исследования и борьбу с коронавирусом, растворились в воздухе, поскольку в связи с падением курса Shiba Inu на руках у фонда осталось не так много реальных денег. 

В связи с этим руководство Crypto Relief приняло решение вернуть Виталику Бутерину несколько триллионов монет на сумму 100 миллионов долларов. Представители фонда заявляют, что основатель Эфира сможет более эффективно распорядиться полученными средствами. Так, он конвертирует монеты в фиатные деньги, а после направит их на решение реальных проблем, поскольку не отягощён бюрократическими проволочками и не должен подчиняться индийским законам. Одновременно с этим стало известно о создании компании Balvi, в обязанности которой будет входить управление 100 миллионами долларов. Сам Виталик явно в приподнятом настроении. Он заявил о том, что деньги направят на проекты, которые позволят ускорить разработку новых эффективных вакцин, а также на многие другие проблемы, включая очистку воздуха и другие научные исследования. 

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Судя по всему, руководство Crypto Relief уже успело конвертировать часть монет в стейблкоин USDC, поэтому после возврата 100 миллионов долларов Виталику Бутерину у них останется 302 миллиона долларов. Эти деньги уйдут на решение проблем с текущей волной коронавируса. Что до основателя Эфира, то он пообещал много интересных новостей в самое ближайшее время. По его словам, средства могут быть направлены не только в Индию, но и в другие уголки мира с привлечением высококлассных специалистов и учёных. Будем надеяться, что это не отразиться на переходе Эфира на Proof-of-Stake (PoS), ведь новый проект будет занимать немалую часть времени Виталика Бутерина. 

#криптовалюта #shiba inu #виталик бутерин #crypto relief
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