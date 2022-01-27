Судебное разбирательство длиной в 11 лет

В 1 квартале 2006 года рыночная доля AMD впервые вышла на отметку 48.4%. Здесь учитываются как поставки ноутбуков и готовых компьютеров, так и серверов и отдельных комплектующих. На тот момент за Intel оставались 51.6%, но всё шло к тому, что в обозримом будущем красные будут продолжать наращивать рыночную долю. Как оказалось, уже через несколько месяцев продажи AMD обвалились до 40.7%, а после и вовсе посыпались. В 2016 году рыночная доля процессоров красной компании опустилась ниже 20%, а сама AMD балансировала на грани краха. Сегодня ситуация кардинально иная, ведь поставки наладились, а конкуренция между компаниями разгорелась с новой силой.

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Какое-то время причин для такого резкого падения рыночной доли не могли найти, но в 2009 году Еврокомиссия обнаружила факт сговора Intel с крупными поставщиками ноутбуков и готовых компьютеров. Якобы, синие предлагали скидки в случае, если 95% всех сборок и лэптопов созданы на основе процессоров Intel. Среди тех, кто согласился на атиконкурентную борьбу назывались HP, Acer, Lenovo и Dell, с готовностью соглашавшиеся на преференции в пользу тех или иных процессоров в обмен на скидки. В итоге было вынесено решение, в рамках которого синие должны были выплатить в пользу AMD 1.2 миллиарда долларов.

Несколько лет Intel пыталась в различных инстанциях добиться отмены штрафа, настаивая на своей невиновности, но вердикт был один, поскольку выступить против решения европейского регулятора не решался никто. В итоге Еврокомиссия оставила решение в силе, не желая прислушиваться к доводам синих. В 2017 году отказываясь сдаваться компания обратилась в апелляционный суд Европейского союза, где совсем неожиданно было решено ещё раз пересмотреть заключение. После этого была проведена новая экспертиза, но уже в рамках Генсуда Евросоюза, где вчера и было принято решение отменить выплату штрафа.

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Стоит учитывать, что перед нами вердикт суда низшей инстанции, а значит AMD снова может передать дело куда-то повыше, где вернут всё на круги своя. Ну а в итоге спустя 11 лет после присуждения штрафа, не выплачено ни копейки. Противостояние продолжается, а конца судебным заседаниям не видно. Интересно, предполагала ли одна из сторон, что будет так сложно и так долго? На данный момент штраф отменён, но что будет дальше, вам не скажет никто, ведь AMD и вовсе может отказаться от продолжения конфликта, находясь сегодня в более комфортных условиях, чем 10 лет назад.