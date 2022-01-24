Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Radeon RX 6500 XT vs Radeon RX 570 – лучшая бюджетная видеокарта или обычная пустышка в тесте Bk
Стоит ли сегодня покупать Radeon RX 6500 XT за 30 000 рублей, или лучше купить что-то другое
анонсы и реклама
3070 ASUS отдают за копейки после обвала крипты
Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр
RTX 3060 подешевели сегодня на 20%
Обвал цен 3060 Ti после разговоров о запрете крипты
Rtx 3070 Gigabyte сегодня подешевела на 20%
<b>RX 6500XT в продаже</b>

В 2017 году на прилавках магазинов появилась новая игровая видеокарта Radeon RX 570. Модель на 4 Гб видеопамяти получила цену в 169 долларов, что позволило ей за короткий срок стать настоящим бестселлером. В российской рознице рекомендованная цена стартовала с 11 299 рулей, но дешевле 13 000 купить новинку было невозможно. Radeon RX 570 не обладала мощностью старших графических чипов, поскольку всегда считалась середняком. Правильнее будет сказать, что она относилась к нижнему игровому сегменту, поэтому позиционировалась как эффективное решение для тех, кто готов к компромиссам. Спустя 5 лет AMD решила, что в 2022 году геймерам не только хватит 4 Гб видеопамяти, но и будет достаточно производительности 2017 года. 

реклама

На прошлой неделе в продажу поступила Radeon RX 6500 XT. Видеокарта не только вызвала бурю негатива, но и оказалась в 2-3 раза дороже рекомендованной стоимости. Мы бы не стали сбрасывать со счетов полупроводниковый кризис и инфляцию доллара, но просить в 2022 году за подобную производительность 199 долларов – это верх жадности. Поползли слухи, что новинка приблизительно равна старой Radeon RX 570, что только усугубило положение. Сегодня у нас полноценное тестирование, результаты которого должны расставить все точки в вопросе реальной скорости Radeon RX 6500 XT в играх. Тесты проведены командой Benchmark, но имеют небольшой изъян. Так, в качестве процессора использовался Core i5-12600K, который имеет поддержку интерфейса PCIe 4.0, в то время как многие эксперты прямо говорили о снижении количества кадров в секунду при попытке установить видеокарту на материнские платы с PCIe 3.0. Именно поэтому предлагаем считать результат неокончательным, но относительно достоверным. 

Как видите, в большинстве игр новинка лидирует с немалым отрывом. Это значит, что в разрешении 1080р вы сможете установить комфортные настройки, не лишая себя красивой графики и эффектов. В Resident Evil Village мы видим преимущество Radeon RX 570, но это частный случай, не влияющий на общий результат. Сегодня на вторичном рынке можно отыскать Radeon RX 6500 XT по цене в 30 000 рублей. Вы уже видели результаты тестов. Стоит ли новинка 30 тысяч? Очевидно, что с точки зрения чистой производительности и учитывая дефицит полупроводников и небывалую активность майнеров – перед нами вполне неплохой кандидат на лучшую бюджетную карту. Было бы гораздо приятнее, если бы цена Radeon RX 6500 XT остановилась на отметке 23-25 тысяч, но пока будет спрос, о снижении не может быть и речи. 

Возвращаясь в российскую розницу, стоит констатировать, что новинка действительно быстрее GeForce GTX 1650, которая стоит около 30 000 рублей и является одной из самых популярных моделей на рынке. Это не значит, что мы одобряем ценовую политику AMD, но и отвергать очевидные преимущества Radeon RX 6500 XT было бы неверным. 

анонсы и реклама
-37 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле любой другой
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
2060 12Gb подешевела на 21000р
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела в 2 раза
-18 000р на MSI RTX 3070
3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р


#видеокарта #radeon rx 570 #тесты #radeon rx 6500 xt
5
Показать комментарии (5)

Материалы по теме

Цена GeForce RTX 3050 на Newegg уже в 3 раза выше рекомендованной, а в РФ новинка может стоить $700
Майнер купил видеокарту Radeon RX 6500 ХТ и доказал, что она способна отбить вложения всего за 8 мес
В Японии на прилавки вернулась старая и медленная видеокарта 2017 года Radeon RX 550 по цене $155
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Доходность майнинга Ethereum упала на дно - сроки окупаемости карт серии RTX 3000 превысили 3 года
108
Магазины РФ устроили массовую распродажу видеокарт со скидами до 25% на фоне падения курса Эфира
97
Комьюнити-менеджер S.T.A.L.K.E.R. 2 намекнул, что геймплея игры не будет аж до ухода на золото
39
Xiaomi выпустила стабильную MIUI 13 и MIUI 12.5 на Android 11/12 для 59 смартфонов 2019-2021 годов
7
Майнер назвал самую невыгодную видеокарту для добычи криптовалюты и посоветовал не майнить Эфир
28
Цена GeForce RTX 3050 на Newegg уже в 3 раза выше рекомендованной, а в РФ новинка может стоить $700
102
Австралийские ученые добились 99-процентной точности квантовых вычислений
5
В Японии на прилавки вернулась старая и медленная видеокарта 2017 года Radeon RX 550 по цене $155
46
GeForce RTX 3050 опережает Radeon RX 6500 XT в тестах 3DMark
26
Экспорт электронных компонентов стал приносить Японии столько же денег, сколько поставки автомобилей
1
Количество загрузок мобильной стратегии The Walking Dead Survivors достигло 15 миллионов
1
Специалисты MIT обнаружили доказательства существования фундаментальных Х-частиц
9
Игроки добились справедливости в отношении 70-летнего фаната World of Warcraft, которого заблокировали за «ботоводство»
39
В сети заметили варианты GeForce RTX 3050 за 450 и даже 700 долларов США
5
80% приложений из AppStore собирают персональные данные пользователей вопреки заявлениям конфиденциальности
2
24 января Биткоин продолжил дешеветь, а аналитики уже назвали прошедшую неделю худшей за 8 мес
48
Компания Neuralink готова начать испытания по внедрению чипов в человеческий мозг
21
ViewSonic представила новые мониторы линейки ELITE с технологией подсветки Mini-LED
11
Biostar попыталась отречься от любой информации о материнских платах на базе Intel 700
5
Спутник Сатурна похожий на "Звезду смерти" из "Звездных войн" может скрывать жидкий океан
4

Популярные статьи

Долгий путь линуксоида. Часть 3 - Настоящие проблемы
47
Обновляем Windows 10 до Windows 11 без потери установленных программ и игр
31
Битва видеокарт: GeForce RTX 3060 Ti VS GeForce RTX 2080 Super VS GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
29
Как участвовать в криптовалютных токен сейлах | аирдропах и что вам для этого нужно
14
Мои впечатления от игры Days Gone. Часть вторая
36
Числа в обозначении технологических процессов производства CPU - маркетинг, преувеличение или обман
30
Обзор смартфона Tecno Camon 18P – телеобъектив, 120 Гц и быстрая зарядка на 33 Вт
1
Собираем оптимальный игровой ПК на противоречивой видеокарте AMD Radeon RX 6500 XT
28
Большая зимняя распродажа лицензионных ключей c 90% скидками – Windows 11 стоит всего $15.60
Битва процессоров: Ryzen 7 5800Х VS Core i7-11700КF в связке с видеокартой GeForce RTX 3060 Ti
24

Сейчас обсуждают

Dce
18:19
Когда ж его, его потомков, и и подельников с родственниками вакцинируют посадкой на кол - достали уже кошмарить всю территорию под названием "Земля".
Билл Гейтс предупредил о будущих пандемиях, которые могут оказаться гораздо сложнее, чем COVID-19
ev_rus
18:19
Тут момент еще Сталин в свое время самых прогрессивных и характерных политиков, специалистов, задавил. При и положительных моментах Сталина конечно. Вот и стали больше просачиваться во власть лизоблюд...
Курс доллара вырос до 79 рублей, а курс евро - до 89 рублей
Маркус Хант
18:19
Ну ты вспомнил))
Цена GeForce RTX 3050 на Newegg уже в 3 раза выше рекомендованной, а в РФ новинка может стоить $700
Игорь Исаков
18:18
Битва процессоров: Ryzen 7 5800Х VS Core i7-11700КF в связке с видеокартой GeForce RTX 3060 Ti
Маркус Хант
18:17
Дядя, ты один не в курсы, что плойки, иксбоксы и видяхи уже давно в Китае производят?)
Цена GeForce RTX 3050 на Newegg уже в 3 раза выше рекомендованной, а в РФ новинка может стоить $700
NONsens
18:17
В каком плане монстр? С TDP 105 ватт. У меня 5900Х на MSI B450 Tomahawk уже месяц стоит под старым дешёвым кулером IH-4405 и ничего не плавится.
Битва процессоров: Ryzen 7 5800Х VS Core i7-11700КF в связке с видеокартой GeForce RTX 3060 Ti
lеad
18:16
Интересно, почему 3.5 млрд сразу не дал, понятно же что у него не убавится даже
Билл Гейтс предупредил о будущих пандемиях, которые могут оказаться гораздо сложнее, чем COVID-19
Леди Яга
18:16
Во! А говорите России нечем гордиться... А минусуют конечно мужеложцы...
Курс доллара вырос до 79 рублей, а курс евро - до 89 рублей
Маркус Хант
18:16
Да, майнинг убыточен!))) хех
Цена GeForce RTX 3050 на Newegg уже в 3 раза выше рекомендованной, а в РФ новинка может стоить $700
sop18
18:15
Майнинг всего лишь по большому счету прикрытие долларовой инфляции. Денег с вертолетов. Даром для экономики такое не проходит. Надо же куда то лишние деньги сливать. Так что 100 000$ может не только...
Курс доллара вырос до 79 рублей, а курс евро - до 89 рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем