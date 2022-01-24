Стоит ли сегодня покупать Radeon RX 6500 XT за 30 000 рублей, или лучше купить что-то другое

В 2017 году на прилавках магазинов появилась новая игровая видеокарта Radeon RX 570. Модель на 4 Гб видеопамяти получила цену в 169 долларов, что позволило ей за короткий срок стать настоящим бестселлером. В российской рознице рекомендованная цена стартовала с 11 299 рулей, но дешевле 13 000 купить новинку было невозможно. Radeon RX 570 не обладала мощностью старших графических чипов, поскольку всегда считалась середняком. Правильнее будет сказать, что она относилась к нижнему игровому сегменту, поэтому позиционировалась как эффективное решение для тех, кто готов к компромиссам. Спустя 5 лет AMD решила, что в 2022 году геймерам не только хватит 4 Гб видеопамяти, но и будет достаточно производительности 2017 года.

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На прошлой неделе в продажу поступила Radeon RX 6500 XT. Видеокарта не только вызвала бурю негатива, но и оказалась в 2-3 раза дороже рекомендованной стоимости. Мы бы не стали сбрасывать со счетов полупроводниковый кризис и инфляцию доллара, но просить в 2022 году за подобную производительность 199 долларов – это верх жадности. Поползли слухи, что новинка приблизительно равна старой Radeon RX 570, что только усугубило положение. Сегодня у нас полноценное тестирование, результаты которого должны расставить все точки в вопросе реальной скорости Radeon RX 6500 XT в играх. Тесты проведены командой Benchmark, но имеют небольшой изъян. Так, в качестве процессора использовался Core i5-12600K, который имеет поддержку интерфейса PCIe 4.0, в то время как многие эксперты прямо говорили о снижении количества кадров в секунду при попытке установить видеокарту на материнские платы с PCIe 3.0. Именно поэтому предлагаем считать результат неокончательным, но относительно достоверным.

Как видите, в большинстве игр новинка лидирует с немалым отрывом. Это значит, что в разрешении 1080р вы сможете установить комфортные настройки, не лишая себя красивой графики и эффектов. В Resident Evil Village мы видим преимущество Radeon RX 570, но это частный случай, не влияющий на общий результат. Сегодня на вторичном рынке можно отыскать Radeon RX 6500 XT по цене в 30 000 рублей. Вы уже видели результаты тестов. Стоит ли новинка 30 тысяч? Очевидно, что с точки зрения чистой производительности и учитывая дефицит полупроводников и небывалую активность майнеров – перед нами вполне неплохой кандидат на лучшую бюджетную карту. Было бы гораздо приятнее, если бы цена Radeon RX 6500 XT остановилась на отметке 23-25 тысяч, но пока будет спрос, о снижении не может быть и речи.

Возвращаясь в российскую розницу, стоит констатировать, что новинка действительно быстрее GeForce GTX 1650, которая стоит около 30 000 рублей и является одной из самых популярных моделей на рынке. Это не значит, что мы одобряем ценовую политику AMD, но и отвергать очевидные преимущества Radeon RX 6500 XT было бы неверным.

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