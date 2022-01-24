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Скальпер рассказал о доходе с перепродажи игровых приставок и видеокарт в размере 4 740 000 р в мес
Небольшое интервью с перекупщиком, которые умудряется оправдывать свои действия
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Никто не любит перекупщиков. Да что там говорить, если даже сами перекупщики не любят перекупщиков, особенно если речь идёт о конкурентах, которые не только мешают получать прибыль, но и о тех, кто занимается перепродажей других товаров и услуг. Как оказалось, не всё так просто, ведь мы просто смотрим на этих людей с другой стороны прилавка. Недавно было опубликовано интервью с одним из таких парней, который поделился некоторыми подробностями своей работы. 

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Перекупщики, или как их называют сегодня скальперы, существуют тысячи лет. Сегодня у нас не урок по истории, поэтому остановимся на том, что они вели активную деятельность и до пандемии коронавируса. Вот только раньше это было небольшое сообщество, то в последнее время количество перекупщиков выросло многократно. Всё дело в дефиците полупроводников. Эксперты отмечают, что наибольшим спросом среди скальперов пользуются игровые консоли PlayStation 5 и Xbox Series X, а также видеокарты. В большинстве случаев эти ребята имеют прямой доступ к большим торговым точкам, откуда им поставляют товар без грабительских наценок. Если ориентироваться на слова скальпера Джека Бэйлисса, то он сам не только продолжает заниматься скупкой товаров и их перепродажей, но и  владеет сервисом, который позволяет обычным людям получить исчерпывающую информацию о появлении на складах торговых сетей и магазинов крупных партий дефицитных товаров. Месячная подписка стоит всего 30 фунтов стерлингов или 3150 рублей, что позволяет получать доход в размере 61 000 долларов или 4 740 000 рублей (1500 клиентов, а доход без учёта собственных продаж).  

Сам Джек Бэйлисс уверяет, что 90% его клиентов молодёжь, стремящаяся обеспечить себе дополнительный заработок. Он встал на защиту этих парней, уверяя в том, что они не несут ничего плохого своими действиями. Джек уверяет, что 95% его подписчиков никогда не используют ботов, предпочитая делать всё в ручном режиме. Он не стал критиковать тех, кто использует специализированное ПО для покупки товаров, но уверен в том, что лично ему запрет подобных программ принесёт пользу. Сам он не считает свои действия вредными или опасными. Джек полагает, что любая семья можете заплатить сверху 100 фунтов за право обладать дефицитной консолью, а геймер – доплатить пару сотен фунтов за видеокарту. Он предлагает думать о семьях самих перекупщиков, ведь многие из этих ребят нашли своё призвание, а также смогли решить финансовые трудности. Кто-то всё ещё учится в вузе, а значит такой бизнес в конечном счёте идёт на пользу обществу. 

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Джек Бэйлисс не считает свой действия неправильными или аморальными. Он имеет личный кодекс, поэтому уверен в том, что ничего плохого не происходит. Почитайте полное интервью по ссылке. Там есть несколько любопытных тезисов. Скорее всего, некоторые заявления Джека вызовут у вас волну негатива, но это и неудивительно, ведь мы с вами действительно находимся по ту сторону прилавка. Именно наши 100 долларов позволяют благоденствовать таким вот Джекам по всему миру. 

#перекупщики #скальпер
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