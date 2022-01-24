Дефицит видеокарт японские магазины вернуть в продажу Radeon RX 550, которая три года назад стоила 60 долларов

Radeon RX 6500 ХТ можно смело назвать самым большим провалом AMD за многие годы. Казалось, что хуже откровенно халтурной Radeon RX 5500 ХТ уже не будет, но красные решили пойти ва-банк, представив настолько медленную видеокарту, что даже трудно представить, кому в голову пришла идея выпустить нечто подобное. Возвращаться к унылой Radeon RX 6500 ХТ мы не будем, ведь впереди у AMD есть множество возможностей порадовать преданных фанатов ещё более сомнительной продукцией. Кстати, один такой случай произошёл на днях в Японии.

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Как сообщается, 4 крупных ритейлера в Стране восходящего солнца приступили к массовым продажам старой видеокарты Radeon RX 550. Напомним, данная модель вышла в 2017 году и являлась самым бюджетным представителем линейки. Она предлагала весьма скромную производительность, поэтому уже тогда никто не называл её игровой. AMD не питала никаких иллюзий относительно этого графического чипа, поэтому позиционировала карту в качестве эффективной замены интегрированным графическим чипам. Тогда утверждалось, что если у вас процессор без iGPU, то Radeon RX 550 отлично справится со своими задачами. Спустя 5 лет в продажу поступила партия на 4 Гб, а отпускная цена зафиксирована на отметке 17 600 иен, что равняется 155 долларам.

Изучить технические характеристики «новинки» можно на изображении ниже. Что до производительности, то такая медленная видеокарта как GeForce GTX 1050 примерно на 90% быстрее. Думаем, что много говорить на эту тему не стоит, ведь Radeon RX 550 действительно жутко медленная, а единственное её достоинство – это крошечный размер и низкое энергопотребление. Так, она требует всего 50 Вт, что позволяет её использовать без дополнительного питания. Неясно, откуда в японской рознице так много новых видеокарт Radeon RX 550. Вполне возможно, что графические чипы лежали на складе, а после их обнаружил один из партнёров AMD, реинкарнировал и прикрепил новый ценник. Кстати, цена действительно поражает воображение. Так, если в 2017 году карта дебютировала по 80 долларов, а в 2019 стоила около 60 долларов, то сегодня она предлагается за 155 долларов.

Учтите, что за 5 лет встроенная графика совершила огромный прыжок, поэтому Radeon RX 550 будет не так легко состязаться с iGPU. Если заглянуть в Geekbench, то можно увидеть, что старушка набирает около 15 900 баллов, в то время как Vega 11 на гибридных процессорах Ryzen 5000-й серии выдаёт около 14 900 баллов. А вообще, не всё так плохо. Если вы намеревались купить себе бюджетную GeForce GT 1030, то самое время перейти на Radeon RX 550, поскольку первая выдаёт в Geekbench всего 10 000 баллов.

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Как видите, дефицит полупроводников толкает производителей на самые странные поступки. Ещё год назад никому бы и в голову не пришло откапывать на складе такой примитивный графический чип. Вот только сегодня графических чипов нет, а значит у производителей нет выбора. А вы бы купили Radeon RX 550 за 155 долларов, или предпочитаете Radeon RX 6500 ХТ за 40 000 рублей?