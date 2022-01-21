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Lenovo выпустит новый геймерский смартфон Legion Y90 с 22 Гб ОЗУ на Snapdragon 8 Gen 1
Для чего нужно такое количество оперативной памяти, не сообщается
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Ни одна компания не застрахована от краха. Многие наши читатели даже не представляют, но великая и могучая Apple, которая сегодня оценивается в 3 триллиона долларов, ранее была объявлена банкротом. Яблочникам удалось выбраться из ямы, но удача улыбается далеко не всем, поэтому мы всё реже слышим о Lenovo и Motorola. А вы знали, что это одна компания? Ну да ладно, это не так важно. Словом, ушедшие герои пытаются балансировать на грани, используя веру фанатов в попытке вернуть себе былую славу. Руководство компаний не понимает, почему ничего не получается. Всё кажется таким простым: они нанимают лучших маркетологов, платят им миллионы долларов, а смартфоны не продаются. Вполне возможно, что нужно пытаться сделать что-то уникальное, а не копировать стратегию Apple. Попробуйте выпустить российский автомобиль, а после продавать его за 100 000 долларов. Не выйдет, ведь для того, чтобы вам платили такую сумму, нужно не только пытаться копировать Tesla, но и быть Илоном Маском. Идея простая, но слишком сложная для маркетологов, поэтому они в очередной раз решили порадовать нас новым суперфлагманом. 

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Сообщается, что уже вскоре на рынок поступит смартфон Lenovo Legion Y90. Это самый прокачанный игровой аппарат на рынке. Он будет основан на самом новом 4-нм процессоре Snapdragon 8 Gen 1, предлагая запредельный уровень производительности. Что вообще такое игровой смартфон? На Android есть миллионы игр, но всего несколько могут похвастать сносной графикой. Сносной для небольшого дисплея, но стоит только попытаться вывести картинку на телевизор, как заявленное 1080р превращается в мыло, а текстуры кажутся гостями из 2000-х годов. Но ниша развивается, поэтому китайская компания решила выпустить ещё один шедевр.

Новинка получит AMOLED-дисплей на 6.92 дюйма с поддержкой 144 Гц частоты обновления и дискретизацией 720 Гц. Внутри спрятана ёмкая батарея на 5500 мАч, поддерживающая зарядку на 68 Вт. Ожидается, что может появиться и порт USB-C, который поддерживает скоростную зарядку на 90 Вт. На изображении можно увидеть стики, а внутри расположится специальный вибродвижок. Но всё это меркнет перед количеством оперативной памяти.

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Заявлено, что Legion Y90 получит немыслимые 18 Гб в максимальной версии. Если потенциальному покупателю этого покажется мало (мало ли, вдруг у вас тормозит «Мой говорящий Том»), то можно увеличить количество ОЗУ до 22 Гб при помощи расширяемой флэш-памяти. Количество физической памяти составит всего 512 Гб. Это удивительно, ведь геймерский смартфон мог бы быть и получше. Цена Legion Y90 неизвестна. 

#смартфоны #legion y90
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