Это не Илон Маск и даже не Крейг Райт

Кто такой Сатоши Накамото? Многие эксперты уверены, что за свою жизнь этот человек сделал 2 вещи, которые стали решающими в судьбе Биткоина. Во-первых, он создал первую криптовалюту, а во-вторых, исчез после её создания. Поскольку предполагаемых Сатоши явно больше одного, то эксперты всех мастей до сих пор не могут прийти к единому мнению. Так кто же этот загадочный человек, чья судьба так волнует миллионы людей по всей планете? Не так давно на этот вопрос попробовал ответить супергерой всех российских майнеров и главный враг геймеров Виталик Бутерин. Свои мысли он озвучил во время большого полуторачасового интервью на канале UpOnly.

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Посмотреть запись вы можете по ссылке, а мы пройдёмся по основным тезисам. Итак, Виталику предложили выбор из четырёх человек, один из которых мог создать Биткоин. Крейг Райт, которого многие называют Faketoshi или фейковый Сатоши. Это известный мошенник, появившийся в нужное время в нужном месте. Чарльз Хоскинсон, принимавший активное участие в экосистеме Биткоина, а после создавший криптовалюту Cardano. Илон Маск, не нуждающийся в дополнительных представлениях. Неизвестный, тот чьего имени нет в списке.

Подумав немного Виталик заявил, что выбирает четвёртый вариант, но если бы ему пришлось назвать конкретное имя, то он склоняется к Хэлу Финни. Напомним, это первый человек, которые получил от Сатоши Накамото перевод в Биткоинах. Увы, но при жизни версия об участии самого Хэла в создании первой криптовалюты не получила широкой огласки и только недавно об этом всерьёз заговорили аналитики. А вообще версий на этот счёт предостаточно. К примеру, один из соучредителей PayPal Питер Тиль полагает, что мог встречать Сатоши на пляже в 2000-х годах. Илон Маск уверяет, что это не кто иной, как Ник Сабо, создавший Bit gold. Сам Илон категорически отвергает тот факт, что сам он причастен к созданию первой криптовалюты.

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Существует также версия, согласно которой после Биткоина Сатоши не ушёл в тень, как предполагали многие эксперты. Вместо этого он занялся другим проектом, в котором добился немалых успехов. Кроме указанных выше персон это может быть Вэй Дай, отметившийся созданием B-money. Напомним, на счету Сатоши Накамото больше 1 миллиона монет. В связи с этим его состояние оценивается в десятки миллиардов долларов. И вот здесь и возникает одна из главных загадок. Если Сатоши перешёл в другой проект, то почему не притрагивается к принадлежащим ему монетам? Может всё дело в том, что он потерял к ним доступ окончательно и бесповоротно и боится в этом признаться общественности?